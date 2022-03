যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি দিনক দিনে বেয়াৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । ইতিমধ্য়ে ৰাছিয়ান সেনাই উক্ৰেইনৰ ৰাজধানীৰ প্ৰায় 60 শতাংশ পৰ্যন্তলৈ সোমাই আহিছে ৷ যাৰফলত আজিৰ ভিতৰত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কীয়েভ ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰত চৰকাৰে (Advisory tells Indian to leave Kyiv immediately)। ইফালে ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ ১৬০ গৰকী লোক (Assamese people stranded in ukraine) ৷

পূৰ্বতকৈ দেশত ক'ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈছে । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ ৬,৯১৫ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (India reports 6915 new COVID cases)। মৃত্যু হৈছে ১৮০ গৰাকীৰ । দেশত আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৮.৫৯ শতাংশ ।

বছৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি জাহ যায় নদীৰ বুকুত । বিগত ৭২ বছৰত অসমৰ ৪.২৭ লাখ হেক্টৰ ভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে (Erosion in Assam) । ২৫০০খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে । বছৰি ৩-৪ বাৰকৈ অহা বানপানীৰ বাবে অসমৰ গড় হিচাপত বাৰ্ষিক ২০০ কোটি টকাৰ লোকচান হয় । ইমান ক্ষয়-ক্ষতিৰ পাছতো কিন্তু অসমৰ এই ভয়াৱহ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নহ'ল ।

সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত অসমক "অশান্ত এলেকা" ৰূপে চিহ্নিত কৰি পুনৰ ছমাহলৈ এই আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে (AFSPA extended for six months in Assam)। ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পুনৰ ছমাহৰ বাবে অসম অশান্ত অঞ্চল।

ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ হৈ থকা কৰ্ণাটকৰ এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰ নিহত হৈছে ৷ পশ্চিম সীমান্তলৈ যোৱাৰ বাবে লভিভৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ যোৱা অৱস্থাত তেওঁ গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হয় ছাত্ৰজন ।

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষই (Russia Ukraine war) ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইউক্ৰেইনত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰি বিপদত ৰাছিয়া । ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে বহু দেশে । শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশে ইউক্ৰেইনক দিছে সহায়ৰ আশ্বাস ।

পথ সুৰক্ষা তথা পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনাৰ বাবে সোমবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় (Bus stoppage of Guwahati city)। জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ সুবিধাৰ্থে জিলাখনৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণ সেৱাৰ আস্থানসমূহ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ লোৱা হ’ব বুলি সভাত ব্যক্ত কৰে।

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ চমুকৈ ইছৰ'ৱে চন্দ্ৰপুৰৰ মৃত তাপ বিদ্যুত প্ৰকল্পস্থলীত স্থাপন কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ‘‘নেটৱৰ্ক ফৰ স্পেছ অবজেক্ট ট্ৰেকিং এণ্ড এনালাইচিচ’’ চমুকৈ NETRA নামেৰে এক প্ৰকল্প (ISRO to set up country's first networking centre in Chandrapur) । সোমবাৰে প্ৰস্তাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে অসম চৰকাৰৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Keshab Mahanta Inspected proposed site for ISRO's Project) ।

শিৱানী-ফাৰহানৰ ফটো দেখি অবাক অনুৰাগী ৷ বিয়াৰ পূৰ্বে সন্তানসম্ভৱা বুলি বাতৰি ওলাইছিল শিৱানী দাণ্ডেকাৰ (shibani dandekar pregnant) ৷ এতিয়া শিৱানীৰ শেহতীয়া ফটোশ্বুটে (Farhan Shibani photoshoot) সেই বাতৰিত যোগাইছে ইন্ধন!

মঙলবাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য (Commercial LPG cylinder price hike) । প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ১০৫ টকা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দিল্লীত ইয়াৰ মূল্য হ'লগৈ ২,০১২ টকা । ৫ কিল’গ্ৰামৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও ২৭ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ।