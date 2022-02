প্ৰথমবাৰ নিবিদাত কাগজ কলৰ মূল্য নির্ধাৰণ কৰা হৈছিল ১,১৩৯ কোটি টকা । তিনিগুণলৈ হ্রাস কৰা হ'ল কাগজ কল দুটাৰ নিলাম মূল্য (Auction price of paper mills reduced)। লিকুইডেটৰে পুনৰ জাৰি কৰিলে জাননী । ৮ মার্চত হ'ব নিলাম প্ৰক্ৰিয়া । পাঁচ মাহে মুকলি কৰি নিদিলে কর্মচাৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা ৫৭০ কোটি টকা । ৬১ মাহে দৰমহা নাই । ভয়াৱহ আৰ্থিক সংকটৰ বাবে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ১০০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ অকাল মৃত্যু ।

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ মাজতে (Russia Ukraine crisis) ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয় লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । দেওবাৰে দুপৰীয়া পৰ্যন্ত যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইন এৰি নিৰাপদে আহি ভাৰতত অৱতৰণ কৰে অসমৰ ছয়গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷

যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা বৰ্তমানো অব্যাহত। ইয়াৰ মাজতেই ২৫০ জন ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ ইউক্ৰেইনৰ পৰা ভাৰতত উপস্থিত AIR Indiaৰ বিমান। হাংগেৰিৰ ৰাজধানী বুদাপেষ্টৰ পৰা AIR Indiaৰ IA1940 ৰ তৃতীয়খন বিমানো দেওবাৰেই দিল্লীলৈ ওভতাৰ সম্ভাৱনা। 'অপাৰেচন গংগা'ৰ জড়িয়তে (Operation Ganga) ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়ক ঘুৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা বৰ্তমানো অব্য়াহত।

মদিনাৰ ইমামৰ উপস্থিতিত জুম্মাৰ নামাজ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ নামত একগোট হোৱা কেইবালক্ষাধিক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক কোনে কৰিলে প্ৰতাৰণা ? কাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে বদনামী হ'ল জুৰীয়াবাসী (Juria Jumma Namaj controversy) ? মদিনাৰ ইমাম অবিহনেই জুম্মাৰ নামাজ আদায়ৰ পিছত সন্ধিয়া জুৰীয়াত উপস্থিত হোৱা মৌলবীগৰাকী প্ৰকৃততে কোন ? মৌলবীক লৈ সন্দেহ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ । ঘটনাক লৈ জুৰীয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ । কিয় নিমাত হৈ আছিল বিধায়ক নুৰুল হুদা ? সকলো সামৰি ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । ৰাছিয়াই আলোচনাৰ বাবে পুনৰ ইউক্ৰেইনক প্ৰস্তাৱ দিছে (Russia proposes Ukraine again for talks)। কিন্তু ৰাছিয়াৰ এই প্ৰস্তাৱক কিয় নাকচ কৰিলে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ?

মিত্ৰজোঁট অগপক কটাক্ষ বিজেপি নেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ (BJP leader Angurlata Deka urges AGP not to vote) । কিন্তু কি কাৰণত মিত্ৰজোঁট অগপ সন্দৰ্ভত স্ববিৰোধী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে আঙুৰলতাই তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । আৰম্ভ হৈছে নেকি অগপ-বিজেপিৰ অন্তঃকলহ ? নেত্ৰীগৰাকীক সম্প্ৰতি উভতি ধৰিছে অগপই (Agp reaction on angurlata Deka's comments) ৷

বহু গুণী-জ্ঞানীৰে পুষ্ট ভাৰতবৰ্ষ। ভাৰতবৰ্ষৰ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ সকলোতে এনে মহান মনিষি পোৱা যায় যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি অন্ত কৰিব নোৱাৰি। ছত্ৰপতি শাহু মহাৰাজ এনে এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বিষয়ে যিমানেই কোৱা যায় সিমানেই কম হ'ব। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ ৭৫তা বসন্ত গৰকাৰ ক্ষণত এই মহান ব্যক্তিজনৰ কথাৰে এক প্ৰতিবেদন ।

পুৱা ৭ বজাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ (UP assembly election 2022) পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ । ১২ খন জিলাৰ ৬১ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ । প্ৰায় ২.২৪ কোটি ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৬৯২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ।

অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে শেষবাৰৰ বাবে বকেয়া কৰ আদায় দিয়াৰ চূড়ান্ত তাৰিখ সম্প্ৰতি 28 ফেব্ৰুৱাৰী বুলি ঘোষণা কৰিছে । উল্লেখ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা কৰ আদায় নিদিয়া বাহনৰ বিৰুদ্ধে "অপাৰেচন ছাৰখাৰ" নামৰ বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই অভিযানত বিগত সময়চোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰত 10 কৌটি টকাৰো অধিক বকেয়া ধন আদায় কৰা হৈছে (Transport Dept collects tax of Rs 10 crore in February) ।

কলিয়াবৰৰ আমবাগানত মটৰচাইকেল আৰু মাৰুতি এল্ট' 800ৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত শ্বৰিফুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱক ৷