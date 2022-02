"হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পুলিচৰ সেনাপতি " এইদৰে সোমবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই অনুষ্ঠিত কৰা সংবাদমেলত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই মন্তব্য কৰে ( Anchalik Gana Morcha organize press conference ) ।

বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভয় ভাবুকি দি বিজেপিয়ে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ চেষ্টা চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (BJP accused of withdrawing nomination by force) ৷ একাংশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক হত্যাৰ ভাবুকি দি মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে বাধ্য কৰোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাসকীয় দলৰ বিৰুদ্ধে ৷

ৰাজ্য, কেন্দ্ৰ আৰু উগ্ৰপন্থী গোটৰ মাজত 'ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি'ৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ নকৰাৰ বাবে বিদ্ৰোহী সংগঠন টিইউআইপিচি আগন্তুক ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে(24 hours Tripura bandh on Feb 25)।

উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেশজুৰি সমালোচনা কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ৷ ইয়াৰ পাছতেই আজি মণিপুৰত একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দুয়োজন নেতাই ৷

দেওবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ আমতালীৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আশীষ দাসগুপ্তাৰ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত এটি দলে আমতালীৰ বাইপাছ পথৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেনচিডাইল কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰে (Tripura Police seized phensidyle worth over Rs 10 lakh ) ৷

লখিমপুৰত এখন নিৰ্মীয়মান ষ্টেডিয়ামক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক ৷ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বেই ষ্টেডিয়ামৰখনৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ কিন্তু কি কাৰণত ৰাইজে উত্থাপন কৰে এই দাবী সবিশেষ চাওঁক...

পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সলনি হৈছে বোকাখাতৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট । দলৰ সদস্য পদ নথকা প্ৰাৰ্থীক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ ৰাজনৈতিক দল সন্মিলিত গণশক্তিৰ ।

মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰা আন আন দলক নাম উল্লেখ নকৰাকৈ ৰাজনৈতিক খেলত নতুন বুলি কোৱাৰ উপৰিও ছিজনেল ফ্লাৱাৰ বুলি কয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Minister Piyush Hazarika in Majuli to campaign for Majuli bypoll ) ৷

নাগ অশ্বিনৰ প্ৰজেক্ট কে ত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে অভিনয় কৰিছে দুই তাৰকা অমিতাভ বচ্চন আৰু প্ৰভাসে (Prabhas Amitabh in project k) ৷ ছবিৰ ছেটত সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা ইজনে আনজনৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰভাসে বিগ বিক ‘ঘৰত ৰন্ধা ব্যঞ্জন’ খুৱাই লাভ কৰিছে প্ৰশংসা (Prabhas brings food for Big B) ৷

কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল (Assam CM pressmeet regarding cabinet decision)। ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যত আলাবৈ যুদ্ধৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া যুদ্ধ স্মাৰক আৰু লাচিত বৰফুকনৰ নতুনকৈ সজাই তুলিব খোজা সমাধি ক্ষেত্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে (President Ram Nath Kovind to visit Assam on three day)। কাজিৰঙাত কৰিব জীপ চাফাৰী । মঙলদৈৰ স্কীল বিশ্ববিদ্যালয়খন এডিবিৰ অৰ্থ সাহাৰ্যৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ১০১৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন । ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমান সংখ্যক গ্ৰুপ-এ আৰু গ্ৰুপ-বিৰ পদ আছে সকলোবোৰ পদৰ বাবে এ পি এছ চিয়ে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ।