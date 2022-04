দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ বিৰোধিতা অসম সাহিত্য সভাৰ

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে হিন্দীভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই (Assam sahitya sabha against hindi being compulsory subject) ৷ জানো আহক এই বিষয়ত কি হ’ব সাহিত্য সভাৰ পদক্ষেপ ৷

গৃহ মন্ত্ৰী অমৃত শ্বাহে চৰকাৰী ভাষা বিষয়ক লৈ সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকত উত্তৰ-পূৱৰ ৮ খন ৰাজ্যত দশম শ্রেণীলৈ হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল (Hindi will be compulsory in northeastern states)। গৃহ মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় দল-সংগঠনে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । আছু আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।

কংগ্ৰেছক মৃতপ্ৰায় দল আখ্যা দিলে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে । বিধায়কগৰাকীৰ মতে মৃতপ্ৰায় দল এটাৰ লগত যুজঁ-বাগৰ কৰি, তৰ্কাতৰ্কি কৰি এ আই ইউ ডি এফে পৰিশ্ৰমো নকৰে আৰু শক্তি ক্ষয়ো নকৰে । আগন্তুক কেইবছৰ মানৰ ভিতৰতে কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যাব (MLA Aminul Islam criticises Congress)।

CPA Opening ceremony : ৪০ দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত CPA সন্মিলন উদ্বোধন লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ

১১ আৰু ১২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই(Lok Sabha Speaker inaugurates CPA Conference) অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অতিথি পৰায়ণতাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

কামৰূপ (ম) এনফৰ্চমেন্টলৈ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠত্বৰ সন্মান । বাৰ্ষিক ৰাজহ সংগ্ৰহ (yearly revenue collection) আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে পৰিবহন বিভাগৰ কামৰূপ (ম) জিলাৰ এনফৰ্চমেন্ট শাখাই লাভ কৰিছে এই সন্মান ৷

বাপতি সাহোন বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন (Rangali Bihu celebration)৷ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত এতিয়া উছাহৰ ধল ৷ বিহু মঞ্চৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলে ৷ কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসৰ আখৰাস্থলীৰ পৰা উমাকান্ত বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে...

ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজ ময়মতালিৰে চলাই গৈছে পাঠদান । কন কন শিশুৰ ভৱিষ্যতকলৈ হেতালি খেলা এনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ড । মুকালমুৱাৰ বামুন্দীট্টাৰীত এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক নিলম্বন (headmaster got suspended) ।

ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ছলমান খুৰছিদৰ সংবাদমেল(Press conference of former Union minister salman khurshid) । মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰৱ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকী । মূল্যবৃদ্ধি কোনো এটা নিৰ্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রত হোৱা নাই । প্ৰতিটো ক্ষেত্রতে হোৱা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছে । পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ যোগেদি অতিৰিক্তভাৱে ক্ৰমে ২৫,৭৩১ আৰু ৬৬,৮৯৬ কোটি টকাৰ বোজা জাপি দিয়া হৈছে ।

ৰঙালী বিহু উপলক্ষ্যে বোকাখাতত অসমী বহাগী মেলাৰ আয়োজন (Asomi Bohagi Mela at Bokakhat)। মেলা উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । উদ্বোধনৰ পাছতে কণী যুঁজ খেলিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ।

বৰ্দ্ধিত পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দামে (fuel price hike) ৰাম টাঙোন সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত । কমক চাৰি প্ৰতিদিনে বাঢ়িহে গৈছে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ দাম । ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ'লিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নাজানে কেতিয়া কমিব তেলৰ দাম ।