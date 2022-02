RIP Lata Mangeshkar: ভাৰতৰ নাইটিংগেললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অজস্ৰজনৰ

'কুইন অৱ মেলোডী' লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত (Legendary singer Lata Mangeshkar passes away) সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি নেতা, অভিনেতা, গীতিকাৰ, খেলুৱৈ তথা সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে । বলীউড জগতৰ তাৰকাই আৱেগপূৰ্ণ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত ।

গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী (Cheques Distribution at Nalbari) ৷ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকিলকন্ঠী গায়িকা লতা মঙ্গেশকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পন কৰে (Himanta Biswa Sarma pay to tribute to Lata Mangeshkar) ৷

অসমত বন্যপ্ৰাণীৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ৰেল' ষ্টেচনত উদ্ধাৰ ২৩৫ টাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ (235 turtles recovered in Kamakhaya Railway Station)। আৰপিএফৰ নিয়মীয়া তালাচীত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কাছকেইটা ।

ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰ ৷ দেওবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীয়ে ৷

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ বিবুদ্ধি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব (BJP leadership confused over Majuli bypoll candidate)। প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মতামত হ'ব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । পিছে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কাৰ নাম বেছিকৈ চৰ্চা হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰচ'ৰাত ?

দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হৈছে ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল । ধুবুৰীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দিশা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ সাংসদগৰাকীৰ (MP Badaruddin Ajmal at Disha Meeting)। বিভাগৰ সকলো বিষয়াকে দুৰ্নীতি নকৰিবলৈ সকীয়নি আজমলৰ ।

চাৰিটা দশক‌ ধৰি অসমৰ ৰাজনীতি আৰু সামাজিক জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি অহা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাৰ প্ৰতি আকৌ আগ্ৰহী হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকল (ULFA I strengthens again with new membership )। যোৱা তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে কেৱল অসমৰে প্ৰায় তিনি শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে যোগ দিছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনত ।

ৰাজ্যসভাত প্রার্থী প্রক্ষেপক লৈ ঐকমত্যত উপনীত হােৱা নাই বিৰােধী দল কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফ (Congress AIUDF alliance over Rajya Sabha Elections) । কংগ্ৰেছৰ ওপৰত চাপ অব্যাহত ৰাখি এ আই ইউ ডি এফে তেওঁলােকৰ পচন্দৰ প্রার্থীক বিৰােধী প্রার্থী হিচাপে প্রক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে । কংগ্ৰেছে অপেক্ষা কৰিছে দেবব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত গঠিত কমিটীৰ প্রতিবেদনলৈ । ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত দুয়োখন আসনতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

ড্ৰাগছৰ কবলত কৰিমগঞ্জ চহৰ ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা অব্যাহত থকাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী(Psychotropic Drugs Seized at Karimganj) ৷

অৱসান ঘটিলে ভাৰতৰ চলচিত্ৰ জগতৰ এটা সোণালী যুগৰ ৷ বহু কালজয়ী গীতেৰে জীৱন্ত কিংবদন্তিত পৰিণত হোৱা তথা সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰে(Lata Mangeshkar paased away) দেওবাৰে পুৱা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷