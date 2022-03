অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা বহিস্কাৰ কৰা হ’ল বিধায়ক অখিল গগৈক (Akhil Gogoi expelled from budget session) ৷ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা বাবেই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিধায়কজনক বহিস্কাৰ কৰে ৷

মৰিয়নীত ৰাজনীতিৰ ওলোটা পাক ৷ জয়ী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে গঠন কৰিব পৌৰসভা (Mariyani municipal board) ৷ জয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়েও নিৰ্দলীয় গোটৰ সৈতে হাত মিলোৱাৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে যোগাযোগ ৷

বিধানসভাৰ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত কমেও সাতখনকৈ বিধেয়ক সদনত উত্থাপন কৰা হ’ব । ১৬ মাৰ্চত সদনত বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Assam first female finance minister Ajanta Neog) দাখিল কৰিব ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট ৷

14 মাৰ্চত বলীউডৰ মিষ্টাৰ পাৰফেক্টছ’নিষ্ট আমিৰ খানে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 57 বছৰ (Amir khan turns 57 today) ৷ তাৰকাগৰাকীয়ে জন্মদিনত প্ৰাক্তন পত্নী কিৰণ ৰাওৰ পৰা লাভ কৰিলে এক বিশেষ উপহাৰ (Amir Khan birthday) ৷ কিৰণৰ পৰা লাভ কৰা উপহাৰটো আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট বুলি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷

সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ চৌহদত দেখা গ’ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য ৷ নিজা বাহনৰ পৰিৱৰ্তে গ’ল্ফ কাৰ্টত উঠি বিধানসভালৈ আহিল একাংশ জনপ্ৰতিনিধি ৷ বিধানসভা চৌহদত যানজঁট ((Heavy traffic in Assam assembly premises) নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিধানসভা সচিবালয়ে ৩৫ লাখ টকা ব্যয়েৰে ক্ৰয় কৰিছিল পাঁচখন ইলেক্ট্ৰিক গ'ল্ফ কাৰ্ট ।

সোমবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ উত্তৰ পাৰে থকা বালিপৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Devastating fire at Balipara Reserve Forest) ৷ বনাঞ্চলখনত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড ক্ৰমান্বয়ে বিয়পি পৰিছে বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ ।

কানাডাত এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Canada) ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচগৰাকী ভাৰতীয় ছাত্ৰই (Five Indian students killed in road mishap in Canada) ৷ সোমবাৰে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত অজয় বিছাৰিয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি, আহত আন দুগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷

15 মাৰ্চত ছবিগৃহত দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ উপভোগ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (movie the kashmir files) ৷ বহুল চৰ্চিত ছবিখনক লৈ উৎসুক হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী ৷

কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ কৰা বিদ্যালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই দেৱালত চিৰাল ফাঁট ৷ চাহ বাগিচাত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অভিলাষী আঁ‌চনিত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Allegation of corruption in Government scheme) ৷

বহিঃৰাজ্যত অসমৰ যুৱতীক সুৰাৰ চোৰাং ব্য়ৱসায়ীৰ দলবদ্ধ উৎপীড়ন (Assam girl molested in Kishanganj) । চাৰিগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (Four arrested in Kishanganj) । সবিশেষ জানো আহক ৷