কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰই কেইমাহমান আগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰত কৃষকসকলৰ ওপৰত এখন গাড়ী চলাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থআপিত হৈছিল ৷ এইবাৰ লখিমপুৰ খেৰী ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল ওড়িশাত (repeat of Lakhimpur Kheri incident in Odisha) । ভিৰৰ মাজত বাহন চলাই নিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত জগদেৱে ৷

শনিবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এআইইউডিএফ-ৰ তিনিজনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দল । আজমলৰ উপৰিও দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰা এই দলটোৰ আন দুগৰাকী প্ৰতিনিধি হ'ল এআইইউডিএফ-ৰ মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু সোণাইৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা । দলটোৰ লক্ষ্য ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰে আলোচনা ৷

প্ৰথমে হত্যা আৰু তাৰপিছত নাহৰফুটুকীৰ মাংসৰে বনভোজ (Leopard killed in Siliguri) ৷ মূহুৰ্ততে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিল ফটো ৷ ইয়াৰ পাছতেই অভিযান আৰক্ষী, বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ লগতে সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ তিনিজন লোক ৷ কিন্তু ইয়াৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহে প্ৰকৃত তথ্য ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ফটো ভাইৰেল কৰাতো বন বিভাগ তথা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰহে আছিল ৷ চাওঁক ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?

গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ উপ-দলপতি মুখতাৰ আব্বাছ নাকভি (Minister Mukhtar Abbas Naqvi at Guwahati)। তেওঁৰ মতে মোডীৰ নেতৃত্বক লৈ বিজেপিত কাৰো কোনো দ্বিমত নাই তথা কোনো বিতৰ্ক নাই । নৰেন্দ্ৰ মোডী শীৰ্ষ আৰু জনপ্ৰিয় নেতা । বিজেপিৰ নীতি তথা মোডীৰ নীতি অসমতো প্ৰযোজ্য ।

নাৰায়ণপুৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰার্থী হৰি চন্দ্ৰক আৰু জয়ামাই দেউৰী, কংগ্ৰেছ দলৰ মায়া চন্দ্ৰক আৰু পল্লৱী হাজৰিকা বনিয়াই যোগদান কৰে বিজেপি দলত ৷ ইয়াৰ লগতে নাৰায়ণপুৰত বিজেপিৰ নেতৃত্বত পৌৰসভা গঠন হোৱাটো নিশ্চিত(BJP to form Municipality board in Narayanpur) । গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে বিজেপি ৷

গায়ক জুবিন নৌটিয়ালৰ বিয়া ! নানান সুমধুৰ গানেৰে শ্ৰোতাক আপ্লুত কৰা সুন্দৰ সুঠাম চেহেৰাৰ গায়ক জুবিন নৌটিয়াল বৰ্তমান প্ৰেমত হাবু-ডুবু (Jubin nautiyal love life) ৷ জুবিন নৌটিয়ালৰ কোন এই অভিনেত্ৰী প্ৰেমিকা ?

16 মাৰ্চত বিজেপি বিৰোধী 11 টা ৰাজনৈতিক দলে গুৱাহাটীত (Eleven anti BJP political parties protest in Guwahati on March 16) প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে 11 টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে ৷ এই সংবাদমেলতে মুখ্যমন্ত্ৰীক মাটি লুভীয়া মানুহ আখ্যা মনজিৎ মহন্তৰ ৷

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেনে একপ্ৰকাৰ দাবী কৰি কৈছিল যে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু নাটো মিত্ৰশক্তিয়ে ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে ৷ কিয়নো নাটো আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত পোনপটীয়া সংঘৰ্ষৰ অৰ্থ হ'ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Direct conflict between NATO and Russia would be World War III), যাক প্ৰতিৰোধ কৰা উচিত ।

৭৫ গৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীক সম্বর্ধনা (Minister Ranjeet Kumar Dass felicitates women beneficiaries) মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ । আত্মসহায়ক গোটসমূহক অধিক সক্ৰিয় আৰু উৎপাদনমুখী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে । ৰাজ্যত তিনি লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সৰ্বমুঠ ৩০ লাখ সদস্যা আছে । এই আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰে আয় বছৰত ১ লাখ টকালৈ পর্যায়ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আৰক্ষীৰ অভিযানত । অভিযানত ৪ জনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু (Four militants killed in Kashmir) । সন্ত্ৰাসবাদীকেইজন জৈইচ-ই-মহম্মদ (JeM) আৰু লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT) সংগঠনৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।