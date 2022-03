জেহাদী সদস্যই কঁপাইছে ৰাজ্য ৷ বৰপেটাৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আটক পাঁচ জেহাদী (Five People arrested from Assam town for Jehadi links) ৷ আটকাধীন জেহাদী কেইজন হৈছে বাংলাদেশৰ এটা জেহাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৷

প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ জোৰা মাৰিবলৈ এ পি ডি চি এলৰ ২৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ । বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগে ইতিমধ্যে শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও জাননী প্ৰকাশ কৰা নাই । চলিত মাহতেই ৰাজ্যত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে (Power charges to go up again in Assam)। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা লিগেল ক'নজিউমাৰ প্ৰটেকচন ফ'ৰামৰ ।

শুকুৰবাৰে নিশা মুম্বাই এয়াৰপ’ৰ্টত দেখা গ’ল বলীউডৰ চুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খান, জন আব্ৰাহাম আৰু দীপিকা পাডুকনক ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে ইউৰোপ অশান্ত হৈ থকাৰ মাজতে পাঠানৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে স্পেইনলৈ ৰাওনা হৈছে তিনিওগৰাকী তাৰকা শিল্পী (Pathan movie cast) ৷

9 মাৰ্চত গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ’ব বিত্ত মন্ত্ৰী সীতাৰমণ (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) । ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহাই শণিবাৰে ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়া মতে, চৰকাৰে সদনত আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰাৰ আগতেই অসমলৈ আহিব দেশৰ বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (FM Nirmala Sitharaman to visit Assam) ।

নিজৰ সন্তানৰ বাবে আপেক্ষাৰত জোনাইৰ এগৰাকী মাতৃ ৷ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত আজি পৰ্যন্ত আৱদ্ধ জোনাইৰ আব্দুৰ ৰছিদ (Russia Ukraine crisis) ৷

মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অ'ক্ৰাম ইববি সিং শনিবাৰে পুৱা আথোকপাম বিদ্যালয়ত সপৰিবাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে(Former Manipur CM Okram Ibobi Singh casts vote) । ভোটদান কেন্দ্ৰত কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে প্ৰায় ২৫ মিনিত সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । ইববি সিঙে এইবাৰ থাওৱল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ।

প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ আৰু কুশল দুৱৰীক দুবছৰৰ কাৰাদণ্ড (Jiten Gogoi and Kushal Dowari to Jail) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা বনাঞ্চলত অবৈধ মৎস্য চিকাৰ কৰাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় ৷

জগন্নাথ অধিকাৰীয়ে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰখনৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াৱোৰ পিচত ২০১৬ চনত বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল (Sundaridiya Satra Burha Satradhikar Jagannath Adhikari) ৷

শনিবাৰে, মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহন আৰম্ভ হয় ৷ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই নিৰ্বাচনত ব্যাপকভাৱে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে (violence mars second phase of manipur election) ৷ ইতিমধ্যে এজন লোকক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনাত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ( one shot dead in second phase of manipur election) ৷

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া খটখটীৰ বাসবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান ৷ এই অভিযানত খটখটী আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহযুক্ত হেৰ'ইন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Suspected heroin seized at Khotkhoti) ৷ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বাসবাৰী টিলাবস্তিৰ নাছিৰ উদ্দিনৰ পুত্ৰ দিলুৱাৰ হুছেইনক ৷