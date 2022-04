বৰাহীবাৰীত অধিকাংশ ছাগলীৰ দেহত এণ্টাৰটক্সমিয়া ৰোগ(Entertoxmia disease spread among goats) ৰ অৱস্থিতি ৷ যাৰ বাবে একপ্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে ছাগলী পালকসকল ৷ এই ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বৰাহীবাৰীলৈ আহিছে বৰ্ণিহাট ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্ৰ(Goat Research station Byrnihat) ৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৷ এই চিকিৎসকসকলে এণ্টাৰটক্সমিয়া ৰোগবিধত আক্ৰান্ত ছাগলীবোৰ পৰীক্ষা কৰি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিষেধক ৷

লবীকেন্দ্ৰীক ৰাজনীতি, অন্তঃকন্দল আৰু দলত্যাগত বিধ্বস্ত হৈ পৰা কংগ্ৰেছক উদ্ধাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই (APCC president Bhupen Bora)। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে যাব ভূপেন বৰা । ভাগ ল'ব সাংগঠনিক সভাত । লগত থাকিব দলীয় বিষয়ববীয়াৰ লগতে দলৰ সাংসদ, প্ৰাক্তন সাংসদ, বিধায়ক, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী-বিধায়ক ।

অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী(Jignesh Mevani release from jail in bail) ৷ বৰপেটাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় জিগনেশ মেৱানী । মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে এয়া অসমৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী বুলি মন্তব্য কৰে দলিত নেতা তথা বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন(Student union body election in JB College) ৷ এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মহাবিদ্যালয়খনত শনিবাৰে পুৱতি নিশা দুটাকৈ ছাত্ৰৰ দলৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ ৷ আছু সমৰ্থিত ছাত্ৰৰ এটা দলে আন এটি ছাত্ৰৰ দলক শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ সম্প্ৰতি মহাবিদ্যালয়খনত আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানৰ এটা দল মোতায়েন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷

উৎকোচ গ্ৰহণ কৰা অৱস্থাত কৰায়ত্ত শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা(Executive engineer of Baksa Education department caught accepting bribe) ৷ শুকুৰবাৰে নিজ কাৰ্যালয়ত গোৰেশ্বৰৰ ৰামপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ পৰা নগদ ধন গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত ধৰা পৰে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকী ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মানুহৰ দেহত ধৰা পৰিছে H5N1 ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি । আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰটো (First human case of H5 bird flu)। বাৰ্ড ফ্লুত আক্ৰান্ত কুকুৰাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছতে লোকজনৰ দেহত ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে । সম্প্ৰতি লোকজনৰ চিকিৎসা চলি আছে ।

শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ উল্লেখযোগ্য আঁচনি হৈছে 'মিছন ১০০ বিদ্যা জ্যোতি আঁচনি' (Mission 100 Vidya Jyoti scheme in Tripura)। এই আঁচনিক লৈ বিশেষ মন্তব্য ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীৰ । এই আঁচনিয়ে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অসমতা বিলুপ্তিকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণত সহায়ক হ'ব ।

টিকট পৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগতকৈ অধিক সক্ৰিয় উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে । এবছৰত ধৰা পৰে টিকট বিহীনভাৱে ভ্রমণ কৰা আৰু বুকিং নকৰাকৈ বয়-বস্তু লৈ ভ্ৰমণ কৰা ৪,৪৮,৩৯২ টা ঘটনা । এবছৰত টিকট অবিহনে ৰে'ল যাত্ৰা কৰা ৫০,৭০১জন লোকক কৰায়ত্ত(50,701 people arrested for travelling without tickets in a year) ।

ৰামছাৰ স্থান হিচাপে চিহ্নিত গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিল আৰু দীপৰ বিলৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি পুনৰ নামি আহিছে অশনি সংকেত । কিয়নো ৰে’ল বিভাগে নিয়ম উলংঘা কৰি দীপৰ বিলৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা আজাৰা ৰে’ল পথছোৱা বৈদ্যুতিকৰণ কৰা চেষ্টা কৰিছে (Rail electrification in Dipor Bil) ৷ যাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷

শনিবাৰে কমলপুৰ সমষ্টিৰ ভেহবাৰীৰ দীৰ্ঘ দিনীয়া গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই উন্মোচন কৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ শিলান্যাস ৷ এই অনুষ্ঠানতেই কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে (MLA Diganta Kalita takes a jibe on APCC president) ৷