2021-22 চনত বানত হোৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ বাবে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 1,018.19 কোটি টকাৰ সহায় বিচাৰি আবেদন জনাইছিল (Assam government asking flood aid) । পিছে কেন্দ্ৰই বানৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে আবেদন জনোৱা পুঁজিৰ মাত্ৰ 5 শতাংশহে আবণ্টন দিছে ৷ ইফালে গুজৰাট, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰ, পশ্চিমবংগক দিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি ।

যোৱা নিৰ্বাচনসমূহত পৰাজয়ৰ পাছত দুখৰ সাগৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই বিৰোধী । আনহাতে ইয়াৰ সুযোগ লৈছে শাসকীয় বিজেপিয়ে । কেন্দ্ৰত থকা বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহলৈ সাজু হৈছে (BJP gears up for upcoming elections)। ২০২৩ৰ ভিতৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ।

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰালৈ আহিব বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা

ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ত্ৰিপুৰালৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা (BJP President JP Nadda to visit Tripura)। দলীয় কৰ্মীক সম্বোধন কৰাৰ লগতে দলীয় নেতা-কৰ্মীৰে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ’ব নাড্ডা । সূত্ৰৰ মতে চলিত মাহতে ত্ৰিপুৰালৈ আহিব সভাপতিগৰাকী ।

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত ডিমা হাছাও(Natural disaster in Dimahasao) । ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে বাট-পথ(Roads blocked due to landslides) । বিপদজনক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমণ বিভাগে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এন লেইকুল পৰা মাহুৰ অংশত গধুৰ বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।

পৰৱৰ্তী দুদিনৰ বাবে উত্তৰ-পূৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা(Rains likely to continue in North East) ৷ এই সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(IMD predicts rainfall in North East)ই ৷

কৰিমগঞ্জৰ নিলাম বজাৰ থানা চৌহদৰ পৰা আটক ভুৱা জোৱান(Fake assam rifles jawan arrested in Karimganj) ৷ নিজকে অসম ৰাইফলছৰ জোৱান বুলি পৰিচয় দি আহিছিল ভুৱা জোৱানজনে ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ভুৱা জোৱানজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

গহপুৰত বিহুদলৰ বাহন দুৰ্ঘটনা(Road accident at Gohpur) ত পতিত ৷ থিতাতে নিহত দলটোৰ পাঁচগৰাকীকৈ সদস্য(Five persons of a Bihu team died in a road accident) ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বাহনখনে তীব্ৰবেগত আহি আছিল ৷ যাৰ ফলত এটা কেঁকুৰিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

জম্মুত উদ্ধাৰ অসমৰ ৬০ৰ উৰ্ধৰ মহিলা (Assam old woman rescued from Jammu) । সামাজিক মাধ্যমত মহিলাগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । অসম আৰক্ষীৰ এটা দল জম্মুত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে সৰুমাই নামৰ মহিলাগৰাকীক । সম্প্ৰতি যোৰহাটৰ এটা আশ্ৰয় গৃহত আছে সৰুমাই ।

আজি 3 ব’হাগ অৰ্থাৎ তাঁত বিহু ৷ তাঁত বুলিলে অসমীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ এক বিশেষ ছবি মনলৈ আহে ৷ চাওক, তাঁত বিহু(Tat Bihu celebrations at Teok) উপলক্ষে টীয়কৰ সংবাদদাতা সাৰংগপাণি শইকীয়াই মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা যুগুত কৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন...