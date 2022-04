নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক শুভেচ্ছা আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন । দলৰ সাংগঠনিক দিশৰ লগতে আগন্তুক দিনবোৰত দলীয় কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা । দলীয় বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ বিষয়কলৈ আলোচনা । বৈঠকত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ (Guwahati Municipal Corporation Elections 2022) প্ৰসংগ ।

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় দল জয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এ আই ইউ ডিয়ে বি জে পিক সহায় কৰিছে । নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ পাঁচগৰাকী বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে । ৰাজ্য নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ দুইগৰাকী বিধায়কৰ বাহিৰে 25 গৰাকী বিধায়কে ৰিপুন বৰাক ভোট দিছিল । দেব্ৰৱত শইকীয়াৰ মন্তব্য (Debabrata Saikia comments on Rajya Sabha Election result)।

ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ৰ আয়োজক কাটাৰক গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত তিনিবাৰৰ ৰাণাৰ্ছ আপ নেডাৰলেণ্ডৰ(Three time runners-up the Netherlands) সৈতে অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, ২০১০ চনৰ খিতাপ বিজয়ী স্পেইন ২০১৪ চনৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগীয়া মেচত অৱৰ্তীণ হ’ব (Germany, Spain to collide with each other in FIFA) ৷

ভূপেন বৰাক অকৰ্মণ্য-অলগৰ্দ্ধ আৰু অপকাৰী আখ্যা দিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷ বিধায়ক কুৰ্মীৰ মতে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বিৰোধী দল হ'বলৈ গৈ আছে ৷ ভূপেন বৰাক ৰাজনীতি ত্যাগ কৰি সন্যাস ল'বলৈও আহ্বান জনালে বিধায়কগৰাকীয়ে (Rupjyoti Kurmi criticises Bhupen Bora)।

ৰাজ্যত প্ৰায় নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা(Assam Police encounter) ৷ এনে সময়তে শুকুৰবাৰে নিশা মৰাণত হঠাতে শুনা গ’ল গুলীৰ শব্দ(Police Firing at Moran) ৷ কিন্তু কোনে আৰু কাক লক্ষ্য কৰিছিল এই গুলীচালনা, চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ । বিগত কেইবাবছৰ ধৰি আৱদ্ধ হৈ থকা ৫ গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকৰ নিজ দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (5 Bangladeshi nationals repatriated from Tripura)। ভাৰত চৰকাৰ আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক ধন্যবাদ বাংলাদেশৰ সহকাৰী উচ্চায়ুক্তৰ ।

যোৱা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । শনিবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked by 80 paise) ৷ জেট ইন্ধনৰ মূল্যও ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰতি কিল’লিটাৰত ২,২৫৮.৫৪ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

অনুষ্কাৰ সুন্দৰতাত ক্লীন ব’ল্ড হৈছিল বিৰাট কোহলি, সেইয়াতো সকলোৰে জ্ঞাত ৷ কিন্তু এতিয়া অনুৰাগী ক্লীন ব’ল্ড হৈছে দুয়োৰে শেহতীয়া ফটো দেখি (Anushka Virat latest photoshoot) ৷ চকু আঁতৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ বিৰাট- অনুষ্কাই কি ফটো তুলিলে চাঁও আহকচোন-

মুম্বাইৰ কৰ্ডেলিয়া ক্ৰুজ জাহাজ পাৰ্টীৰ ড্ৰাগছৰ গোচৰ(Drugs party in Cordelia Cruise ship) ৰ প্ৰধান সাক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলৰ শুকুৰবাৰে নিশা মৃত্যু ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে প্ৰভাকৰৰ(Prabhakar Sail dies of heart attack) ।

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Congress protest in Assam)। কলগাছিয়াত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ পুত্তলিকা দাহ ৷