অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত সেনা-আৰক্ষীৰ ব্যাপক উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান (Army operation against extremist in Arunachal)৷ উজনি অসমৰ আৰক্ষী উপ-মহাপৰিদৰ্শক জিৎমল দলেৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অভিযান ৷ আলফাৰ এটা সাতজনীয়া দলৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান (Operation against ULFA)৷

এতিয়াৰে পৰা স্থাৱৰ কোনো সা-সম্পত্তি বিক্ৰী বা ক্ৰয়ৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা কোনো আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব (No NOC of DC will be required) । কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে "দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন (আছাম এমেণ্ডমেন্ট) এক্ট - ২০২১" ত সংশোধনী ঘটাইছে আৰু সেই সংশোধনীত অলপতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদনো জনাইছে ।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক চিআৰডিএ আইন (CRDA Act) অনুসৰি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ছয়মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সকলো উন্নয়নমূলক কাম । সকলো উন্নয়নমূলক কামৰ তথ্য সময়ে সময়ে দিব লাগিব আদালতক ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে (Russia Ukraine War) । সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰত পালেহি অসমৰ আৰু ২২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ ইফালে অসম চৰকাৰে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যুদ্ধজৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত অসমৰ 160 গৰাকী লোক আৱদ্ধ হৈ আছে (Assamese people stranded in ukraine) ।

'বৃহত্তৰ তিপ্ৰালেণ্ড'ৰ দাবী (demand of Greater Tipraland) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ জন সমদল উলিয়াব মহাৰাজা প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মাই (Royal scion of Tripura Pradyot Kishore Manikya Debbarma) ৷ পূ্ৰ্বে চৰকাৰে কোনো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আগৰতলাত কোনো সমদল বা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কোনোধৰণে অনুমতি নিদিয়া সন্দৰ্ভতো সৰৱ হ’ল প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মা।

সুধাংশু সৰিয়াৰ পৰিচালিত ছানা-ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকা মদনে (Radhika Madan new movie) ৷ মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ সৈতে যুঁজি থকা এগৰাকী জেদী আৰু উচ্চাকাংক্ষী ছোৱালী ছানাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকাই ৷

1980 ৰ দশকত ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধিপোৱা উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ (insurgency in Tripura during 1980s) নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক ৰাইফলছ, কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ (চিপিএমএফ) আৰ্হিত গঠন কৰা হৈছিল ৷ সম্প্ৰতি, TSR ৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰুচ দেশৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ পিছত দেশখনত আৱদ্ধ হৈ থকা ভাৰতৰ, বিশেষকৈ অসমৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ দাবীত (SFI protest demanding early rescue of Indian students) ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনে বুধবাৰে গুৱাহাটীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ (SFI protest in Guwahati) কৰে ৷

অৰুণাচলৰ নামপুঙৰ গভীৰ অৰণ্যত সেনা-আৰক্ষীৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান ৷ উজনিৰ আৰক্ষী মহা পৰিদৰ্শক জিৎমল দলেৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আলফা সদস্য দুজনে(ULFA I Cadre Surrender) ৷ আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত আলফা সদস্যকেইজনে এটা AK47, এটা MQ 81, এটা হেণ্ড গ্ৰেণেডসহ, তিনিটা মেগজিন আৰু 148 জাই সজীৱ গুলী আৰক্ষীক জমা দিয়ে ৷

পুনৰ দেশত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ(Covid 19 update in India) । এটা দিনতে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ৬,৫৬১ গৰাকী লোক আৰু মৃত্যু হৈছে ১৪২ গৰাকীৰ ৷ আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৮.৬২ শতাংশ ৷