মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য - মই বিচাৰো আৰু মানুহ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বা বিদেশৰ পৰা অসমলৈ আহক ৷ হোটেলত থাকক ৷ বানপানীৰ এই জটিল সময়ত চৰকাৰৰ হাতলৈ অলপ ৰাজহ আহিব ৷ ঘৰলৈ লক্ষ্মী আহিছে ৷ ঘৰলৈ অহা লক্ষ্ণীক ঘুৰাই পঠিয়াব নাপায় ৷

শিৱসেনাৰ নেতা একনাথ চিন্দেৰ বিদ্ৰোহী মনোভাৱৰ পাছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক উত্তপ্ত কৰি তুলিছে(Maharashtra political crisis) ৷ গভীৰ সংকটত পৰিছে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ চৰকাৰ । এনে সময়তে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভা ভংগ হোৱাৰ ইংগিত দিছে শিৱসেনাৰ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে(Dissolution of Maha government) ৷ আনহাতে শিৱসেনাৰ মন্ত্ৰী একনাথ চিন্দেয়ে বিসম্বাদী প্ৰায় 40 জন বিধায়কক লৈ ইতিমধ্যে অসমত আশ্ৰয় লৈছে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এক টুইট যোগে কয়- মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কক ৰাজআতিথ্য দিয়াৰ সামৰ্থ আছে, কিন্তু লাখ লাখ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ আৰ্তনাদ আৰু দুখীয়াৰ চকুলো মচিবলৈ সম্পূৰ্ণ অসমৰ্থ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷

হোজাইত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’লে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই ৷ কপিলীৰ বানে তচনচ কৰিছে হোজাই জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৷ হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত হোজাই, লংকা আৰু ডবকা তিনিটা ৰাজহ চক্ৰত মুঠ 92 খন গাওঁ জলমগ্ন হৈ আছে (Flood in Hojai)।

বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ঘিলাধাৰী পকী দলঙত বৃহৎ ফাঁট( Huge crack in pavi bridge) ৷ যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত ৷

"মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক সংকটত বিধানসভা ভংগ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে’’(Maharashtra political crisis) । টুইটযোগে এই ইংগিত দিলে সঞ্জয় ৰাউতে ৷

একনাথ চিন্দেৰ বিদ্ৰোহে (Eknath Shinde's rebellion) ইতিমধ্যে দেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কঁপাই তুলিছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ লগতে চুৰাটত এক নাটকীয় ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ গঢ়ি উঠিছিল (Dramatic political developments took place in Maharastra)। একনাথ চিন্দেৰ সৈতে বিদ্ৰোহী বিধায়কসকলৰ এখন ফটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে (photo of MLAs with Eknath Shinde viral)। লগতে চিন্দেয়ে এক স্বতন্ত্ৰ দল গঠনৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে ।

বিকী কৌশলৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক দৃশ্য কৰি চৰ্চালৈ অহা তৃপ্তি ডিমৰীয়ে বৰ্তমানে আল্বানিয়াত কটাইছে সুন্দৰ সময় ৷ চাওক ফটো-

যোৱা ১৮ জুনত নাহৰকটীয়াত সংঘটিত হৈছিল নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Naharkatia murder case)। এগৰাকী কিশোৰক হত্যা কৰিছিল দুই বন্ধুৱে । আৰক্ষীৰ জেৰাত নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । কিশোৰজনক হত্যা কৰিবলৈ খুড়াকেই টকা দিছিল হত্যাকাৰীক ।

বুধবাৰে পুৱাই লগত 40 গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ল একনাথ চিন্দে (Eknath Shindhe in Guwahati) ৷ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে, বালাচাহেব থাকৰেৰ যি হিন্দুত্ব তাক তেওঁলোকে আগুৱাই নিব ৷