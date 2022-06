কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অগ্নিপথ আঁচনিক লৈ দেশত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest over Agnipath Scheme)। বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি বহু ৰাজ্যত প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ লৈছে । ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অগ্নিবীৰসকলৰ বাবে চিএপিএফ আৰু অসম ৰাইফলছত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ১০ শতাংশ খালী পদ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ।

ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ কবু চাপৰিৰ চিয়াং নদীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে (Flood in Dhemaji) ৷ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক তিনি দিনৰ বাবে চাউল, দাইল আৰু নিমখ বিতৰণ কৰে (Flood relief at Junai ) ৷

চাৰিদিন ধৰি ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা (Flood in Assam 2022) ৷ দ্বিতীয়টো বান আৰু ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে‌ (9 people died in landslide) । নামনি আৰু মধ্য অসমৰ লগতে পানীত বুৰ গৈছে উত্তৰ অসম। তথ্য মতে এতিয়ালৈকে ৮৪,৩৪৩১ জন লােক বানত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে (84,3431 people have been affected by the floods) ৷

দুহেজাৰ মেগাৱাটসম্পন্ন এন এইচ পি চিৰ সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হ’লে সোৱনশিৰিৰ নামনি অংশৰ বান সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে নাইকিয়া হ’ব ৷ এই মন্তব্য NHPC কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ দীৰ্ঘদিনে প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা দল-সংগঠনসমূহে এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷

ৰাজ্যজুৰি বানৰ তাণ্ডৱ(Flood situation in Assam) । বানত বুৰিছে নিতৌ ন ন অঞ্চল । শোণিতপুৰ জিলাতো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে(Flood in Sonitpur) । বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাত ২১,৫৫৪ জন লোক বানৰ কৱলত ।

ৰাজ্যত মঙলবাৰৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান পৰিস্থিতিয়ে(The flood situation in Assam) ৷ লখিমপুৰ, তেজপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে ৰঙিয়াৰ ভাৰত-ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ব্যৱস্থা ৷ এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতেই শনিবাৰে নামনি অসমত বানৰ বুজ ল’বলৈ উপস্থিত হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়েও ইতিমধ্যে ফোনযোগে খবৰ লৈছে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ(PM enquire about assam flood situation) ৷

ৰঙিয়াত বানাক্ৰান্তৰ কাষত শণিবাৰে উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM visited flood area in Rangia)৷ আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ কুৰিখনতকৈ অধিক গাঁও পানীৰ তলত । বৰভাগত ১৭ হাজাৰ হিতাধিকাৰী সমস্যাত পৰাৰ আশংকা । নলবাৰীৰ দামোদৰ ধাম পথৰ প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ পানীয়ে উটুৱাই নিলে বানে। ইতিমধ্য়ে নষ্ট ৩/৪ শ কুইন্টল চাউল ।

নলবাৰীৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মনৰ(MLA Diganta Barman visited flood affected area of Nalbari) ৷ অতি সোনকালে পশুধনৰ খাদ্যৰ লগতে ৰাইজক সামৰ্থ অনুযায়ী সাহাৰ্য প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে । ইয়াৰ লগতে লাট মণ্ডল আৰু গাঁওবুঢ়াক মানুহৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ হিচাপ লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পুতৌলগা ফলাফল সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিয়েও ৰাজ্যৰ শিক্ষাব্যৱস্থাৰ স্বৰূপ উদঙাইছে ৷ শিমলুগুৰিৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে (Poor infrastructure of government school)৷