পুনৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি (Cooking gas prices rise again)। ১৪.২ কিলোগ্ৰামৰ প্ৰতিটো ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি । এটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'লগৈ ১০০৩ টকা ।

ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ৷ বিপদসীমাৰে ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশি ৷ ফলত মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা (Ferry service suspended in Majuli) ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২২ ত ভাৰতে 'সন্মানৰ দেশ' খিতাপ লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে (Modi on India got Country of honor at cannes 2022) ৷ এই সন্দৰ্ভত দেশৰ জনসাধাৰণৰে সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এক দীঘলীয়া টোকা শ্বেয়াৰ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টোকাটোত কি লিখিছিল জানো আহকচোন-

ভাৰতত মন্দিৰ আৰু কিছুমান সম্পত্তি পাকিস্তানী নাগৰিকে বিক্ৰী কৰা বিষয় পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশত (Temple sold off by Pak national in UP Kanpur)। বিষয়টোক লৈ কানপুৰ প্ৰশাসনে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । সম্পত্তিখিনিক শত্ৰুৰ সম্পত্তি হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে ।

গ্ৰেচুইটি প্ৰদান, অৱসৰৰ বয়স ৬৫ বছৰ ধাৰ্যকৰণ আৰু অৱসৰকালীন সাহায্য অবিহনে অৱসৰ প্ৰদান নকৰাৰ দাবীত বুধবাৰে সমাজকল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে (Anganwadi worker demands for retirement compensation)।

কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড-কাৰ্পেটত সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হ’ল বিশ্বসুন্দৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ ওপৰত ৷ কেৱল এফালে ফ্লোৰেল ডিজাইন থকা ক’লা ৰঙৰ গাউনটোত ঐশ্বৰ্যই মুহিলে উপস্থিত দৰ্শকক ৷ চাওক ফটো-

নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিকীৰ নাম সেইসকল অভিনেতাৰ তালিকাত আছে যিয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে বলীউডত সফলতাৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বৰ্তমান লাভ কৰা সফলতাৰ বাবে 12 বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল নৱাজুদ্দিনে । নিখুত অভিনয় শৈলী আৰু সৰলতা থকা সত্বেও তেওঁ বলীউডত খোপনি পুতিবলৈ বহু সংগ্ৰাম কৰিব লগীয়া হৈছিল ৷ তথাপিও তেওঁ এৰি দিয়া নাছিল নিজৰ প্ৰচেষ্টা । অৱশেষত তেওঁৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ল । আজি তেওঁ বলীউডৰ আগশাৰীৰ অভিনেতাসকলৰ লগত খোজত খোজ মিলাই আগবাঢ়ি গৈছে । এতিয়া তেওঁ হলীউডতো আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । আজি তেওঁৰ 48 তম জন্মদিন । ইটিভি ভাৰত চিটাৰাৰ তৰফৰ পৰা বিশিষ্ট অভিনেতাজনলৈ জন্মদিনৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা-

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান(Police against drugs) । সজাগ হৈছে সাধাৰণ জনতাও(Vigilant people against drugs) । আৰক্ষীয়ে সময়ে সময়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছৰ লগতে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত বহুজনক জালত পেলাইছে । এইবাৰ নগাঁৱত সচেতন ৰাইজে জালত পেলালে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক ।

ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্য চৰকাৰ। বুধবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ ৷

প্ৰকৃতিৰ ৰোষত ডিমা হাছাও । বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন (Flood and landslide in Dima Hasao)। শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ লোকসকলৰ । বায়ু সেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে জিলাখনলৈ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ।