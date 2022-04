বৰাহীবাৰীত অধিকাংশ ছাগলীৰ দেহত এণ্টাৰটক্সমিয়া ৰোগ(Entertoxmia disease spread among goats) ৰ অৱস্থিতি ৷ যাৰ বাবে একপ্ৰকাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে ছাগলী পালকসকল ৷ এই ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণৰ বাবে বৰাহীবাৰীলৈ আহিছে বৰ্ণিহাট ছাগলী গৱেষণা কেন্দ্ৰ(Goat Research station Byrnihat) ৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৷ এই চিকিৎসকসকলে এণ্টাৰটক্সমিয়া ৰোগবিধত আক্ৰান্ত ছাগলীবোৰ পৰীক্ষা কৰি প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিষেধক ৷

অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী(Jignesh Mevani release from jail in bail) ৷ বৰপেটাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয় জিগনেশ মেৱানী । মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে এয়া অসমৰ সম্পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী বুলি মন্তব্য কৰে দলিত নেতা তথা বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

আজি অনুষ্ঠিত হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন(Student union body election in JB College) ৷ এই নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মহাবিদ্যালয়খনত শনিবাৰে পুৱতি নিশা দুটাকৈ ছাত্ৰৰ দলৰ মাজত সৃষ্টি হয় সংঘাতৰ ৷ আছু সমৰ্থিত ছাত্ৰৰ এটা দলে আন এটি ছাত্ৰৰ দলক শাৰিৰীকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ সম্প্ৰতি মহাবিদ্যালয়খনত আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানৰ এটা দল মোতায়েন কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ৷

উৎকোচ গ্ৰহণ কৰা অৱস্থাত কৰায়ত্ত শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা(Executive engineer of Baksa Education department caught accepting bribe) ৷ শুকুৰবাৰে নিজ কাৰ্যালয়ত গোৰেশ্বৰৰ ৰামপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গৰাকীৰ পৰা নগদ ধন গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত ধৰা পৰে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাগৰাকী ৷

শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ উল্লেখযোগ্য আঁচনি হৈছে 'মিছন ১০০ বিদ্যা জ্যোতি আঁচনি' (Mission 100 Vidya Jyoti scheme in Tripura)। এই আঁচনিক লৈ বিশেষ মন্তব্য ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীৰ । এই আঁচনিয়ে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অসমতা বিলুপ্তিকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণত সহায়ক হ'ব ।

ডিগবৈৰ ভীমপথাৰত সন্দেহজনক বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ (Suspected explosive material recovered at Bhimpathar)। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ । বৰ্তমানো আৰক্ষীয়ে বোমা নে আন কিবা সামগ্ৰী সেই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই ।

জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (Two important meetings of Assam CM at Janata Bhawan)। শক্তি, অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ এছিয়ান আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ বেংক আৰু বিশ্ব বেংকৰ দ্বাৰা বাহ্যিকভাৱে সাহাৰ্যপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন কাৰিকৰী অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মানুহৰ দেহত ধৰা পৰিছে H5N1 ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি । আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰটো (First human case of H5 bird flu)। বাৰ্ড ফ্লুত আক্ৰান্ত কুকুৰাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পাছতে লোকজনৰ দেহত ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে । সম্প্ৰতি লোকজনৰ চিকিৎসা চলি আছে ।

২০২৩ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক কমিটি ঘোষণা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ দলটোৱে ত্ৰিপুৰাৰ ১৩২ জনীয়া পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কমিটি ঘোষণা কৰিছিল (Tripura Trinamool Congress forms new committee)। পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজীৱ বেনাৰ্জীক পুনৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দায়িত্ব প্ৰদান । আনহাতে সুবল ভৌমিকক ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি ।

মাত্ৰ তিনি বছৰ বয়সতে অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম অন্তর্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লখিমপুৰৰ এগৰাকী কণমানিয়ে ৷ লখিমপুৰৰ চৌখাম নিবাসী চিকিৎসক দম্পতি ডাঃ নিশান্ত ৰাজ কাকতি আৰু ডাঃ চৰিতা ৰায়ে কন্যা নাইছাই 18 মাহ বয়সৰ পৰাই অঁকা ছবিবোৰ সংৰক্ষণ কৰি এখন ইলাষ্ট্ৰেচন বুক হিচাবে প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে ৷ এই বুকখনৰ বাবেই অসম বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তর্ভুক্ত হ’ল তিনিবছৰীয়া নাইছা ৰায় ৰাজকাকতিৰ (Three years girl of Assam gets into the Assam Book of Records) ৷