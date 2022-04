১১ আৰু ১২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন । লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই(Lok Sabha Speaker inaugurates CPA Conference) অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, অতিথি পৰায়ণতাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰণবীৰ-আলিয়াৰ Grand wedding

ৰণবীৰ-আলিয়াৰ বিবাহত এতিয়া দৃষ্টি আৱদ্ধ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ ৷ প্ৰথমতে 17 এপ্ৰিলত বিয়াত বহাৰ কথা আছিল ৰণবীৰ-আলিয়া ৷ তাৰ পিছত দুদিন আগুৱাই 15 এপ্ৰিলত বিয়াত বহিব বুলি ওলাল (Ranbir Alia wedding) খবৰ ৷ কিন্তু আমোদজনক কথা এয়ে যে, এই দুটা তাৰিখৰ এটাতো বিয়া নহয় ৰণবীৰ-আলিয়াৰ ৷

লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল অমৰদীপ সিং ঔজলা হ'ব পৰৱৰ্তী ১৫ চিনাৰ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং (ADS Aujla will be next Chinar corps commander) । ইয়াৰ পূৰ্বে চিনাৰ কৰ্পছ কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্বত আছিল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল দেৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ পাণ্ডে । লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ঔজলাই মে’ মাহৰ ভিতৰত ১৫ কৰ্পছৰ কমাণ্ডাৰৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এআইইউডিএফ-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমউদ্দিন বৰভূঞা (AIUDF organize a press meet in Guwahati) ই অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তুলা-ধূনা দিয়ে ৷ ৰমজানৰ পাচত ৰাজ্যজুৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হ'ব প্ৰতিবাদ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে মন্ত্ৰীসভাত এজনো দক্ষ মন্ত্ৰী নাই । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ এটাই ঔষধ ‍আৰু সেয়া হৈছে শিক্ষা ।

Korea Open 2022 : চেম্পিয়নৰ দৌৰ স্তব্ধ ভাৰতীয় তাৰকা পি ভি সিন্ধুৰ

কোৰিয়া অপেন বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ খেলুৱৈৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে ভাৰতৰ অলিম্পিক বিজয়ী খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধু (PV Sindhu lost semi finals of Korea Open) । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ অন চেং য়ঙৰ হাতত ২১-১৪ পইণ্টত পৰাস্ত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী ।

ডিমা হাছাওত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ এই অভিযানকালত আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ৷ লগতে আৰক্ষীৰ দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5 জনকৈ যুৱক (Five Drugs peddlers arrested with drugs) ক ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে অনন্তনাগ জিলাৰ চিৰহামা অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত গুলীয়াগুলি (Firefight between militants and security forces in Anantnag) সংঘটিত হৈছে । কেইবাটাও স্থানত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰা হৈছে ।

মাজুলী মিচাৰমৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া (Brahmaputra river erosion in Majuli) । চ'ত মাহতেই মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । নৈৰ বুকুত বিলীন হৈছে কৃষি ভূমি । গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধত ব্যৰ্থ বুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব’ৰ্ড আৰু টি কে কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ৰাইজৰ ।

70 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি কৰাৰ যুক্তি গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ক'ৰবাত কোনোৱে ভাড়া বেছিকৈ লোৱাৰ অভিযোগ পৰিবহণ বিভাগক দিলেই বাতিল হ'ব বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ দাম সদায় একে নাথাকে । এতিয়া কিছু বৃদ্ধি পাইছে যদিও পাছত কমি যাব । মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ভাড়া বৃদ্ধি নহয় (Chandra Mohan Patowary on bus fare hike) । এই মন্তব্য পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ৷

22 এপ্ৰিলত সকলো চৰকাৰী, বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, বেংক, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানকে আদি কৰি সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কাৰ্যালয় বন্ধ থাকিব (Public Holiday declared on April 22 for GMC election) । শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷