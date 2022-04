ফিফা বিশ্বকাপ 2022 ৰ আয়োজক কাটাৰক গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত তিনিবাৰৰ ৰাণাৰ্ছ আপ নেডাৰলেণ্ডৰ(Three time runners-up the Netherlands) সৈতে অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, ২০১০ চনৰ খিতাপ বিজয়ী স্পেইন ২০১৪ চনৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে হ’বলগীয়া মেচত অৱৰ্তীণ হ’ব (Germany, Spain to collide with each other in FIFA) ৷

ৰাজ্যত প্ৰায় নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা(Assam Police encounter) ৷ এনে সময়তে শুকুৰবাৰে নিশা মৰাণত হঠাতে শুনা গ’ল গুলীৰ শব্দ(Police Firing at Moran) ৷ কিন্তু কোনে আৰু কাক লক্ষ্য কৰিছিল এই গুলীচালনা, চাওক এই প্ৰতিবেদনত ৷

অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পোৱা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল ৰাজ্য (KMSS and SMSS protest in Assam) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷ অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

মুম্বাইৰ কৰ্ডেলিয়া ক্ৰুজ জাহাজ পাৰ্টীৰ ড্ৰাগছৰ গোচৰ(Drugs party in Cordelia Cruise ship) ৰ প্ৰধান সাক্ষী প্ৰভাকৰ চেইলৰ শুকুৰবাৰে নিশা মৃত্যু ৷ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে প্ৰভাকৰৰ(Prabhakar Sail dies of heart attack) ।

অসমৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ শূন্য হ'ল ৰাজ্যসভা (No congress MP in Rajya Sabha from Assam) । অন্তিম কংগ্ৰেছ সাংসদৰূপে থকা ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ বিদায়ৰ পিছতে উচ্চ সদনত নাথাকিব অসমৰ কোনো কংগ্ৰেছ সাংসদ । ১৯৯০ চনৰ পিছত ৰাজ্যসভাত শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা দল হিচাপে চিহ্নিত হ'ল বিজেপি । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯০ চনত ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল ১০৯ খন ।

ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে ডেকা-বুঢ়া, জীয়ৰী-বোৱাৰী সকলোৰে (Bihu preparation in Assam) মাজত ৷ বাদ পৰা নাই ঢোল ব্যৱসায়ীসকলো ৷ ধেমাজিত দিনে-নিশাই একাংশ থলুৱা ব্যৱসায়ী ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল সজা কামত ৷

যোৱা ২২ মাৰ্চৰ পৰা ১০ বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । শনিবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ বাঢ়িল পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked by 80 paise) ৷ জেট ইন্ধনৰ মূল্যও ২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত এভিয়েচন টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰতি কিল’লিটাৰত ২,২৫৮.৫৪ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

যান-বাহনৰ পৰা ১৭ কোটিতকৈ অধিক ধনৰ ৰাজহ সংগ্ৰহেৰে অভিলেখ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ (Tax collection in Karbi Anglong) ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে জিলা পৰিবহণ বিষয়া বিক্ৰমাদিত্য গগৈয়ে ৷

বজাৰ লাগিছে জুই, যোগান বিভাগ আছে শুই ৷ এই শ্ল’গানেৰে শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই(AASU protest against price hike) ৷ সন্থাৰ বিভিন্ন জিলাত থকা শাখা সমিতিসমূহে চৰকাৰক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ৷ অন্যথা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৷

গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটি লিমিটেড (Guwahati Smart City Limited) ৰ চৰম অৱহেলা আৰু দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা ৱাটাৰ এটিএম (Water ATM in Guwahati) সম্প্ৰতি বগাহাতীত পৰিণত হৈছে ৷