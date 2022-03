উমৰাংছুস্থিত নীপকোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত জল বিস্ফোৰণ (Water explosion at Neepco Hydro Power Plant) ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা একেলেথাৰিয়ে হোৱা বৰষুণৰ ফলতে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ । শনিবাৰে অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে দুটাকৈ বিজ্ঞাপন । সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ৷

শনিবাৰে পুৱা পুনৰ 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked) ৷ ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য 98.61 টকা আৰু ডিজেলত 89.87 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন চেনেহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন বাকী ৷ প্ৰকৃতিৰ লঠঙা বিৰিষেও পুৰণি সাজ সলাইছে (Bihu preparation in Assam) । কপৌ, তগৰ আদি ফুলে নানাৰঙী আস্বাদনেৰে ধৰাৰ বুকু সজাই তুলিছে । কুলি-কেতেকীয়ে আনিছে বহাগৰ বতৰা । বহাগৰ জাননী পাই গাত তৰণি নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ । ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যাত (Pure drinking water problem in Guwahati) ভূগি আহিছে । বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ দাবীত মহানগৰীৰ চানমাৰিত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (AASU Protest in Guwahati) । স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ ।

গুজৰাটত স্থাপন কৰা হ’ব পৰম্পৰাগত ঔষধিৰ গ্ল'বেল চেণ্টাৰ (Traditional medicinal global centre to be set up in Gujarat) ৷ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি ৷ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুকুৰবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ৷

ধুমুহাৰ ফলত গছৰ তলত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ’ল কমাৰবন্ধাৰ দ-গোঁহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰাৰ । শুকুৰবাৰে নিশা এডাল প্ৰকাণ্ড জৰী গছ উভালি পৰি মৃত্যু ঘটে 63 বছৰীয়া হেমকান্ত বৰা (one man died due to storm in Golaghat) নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৷

শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইনৰ ডনবাছ অঞ্চল দখল কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাছিয়াই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউক্ৰেইন সেনাই তীব্ৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰঙিয়াৰ দ্বীপ্তেশ্বৰীৰ পুঠিমাৰী নৈত প্ৰতিদিনে চলি আছে অবৈধ বালিৰ খনন (Illegal sand mining at Rangia) ৷ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগৰ উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীৰ কাৰ্য‍ালয় । কাৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবৈধ খনন ! চাওক পুঠিমাৰী নৈৰ পৰা আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ৷

ত্ৰিপুৰা অনুসূচীত জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা (General meeting of Tripura SC Corporation) উদ্বোধন কৰে অনুসূচীত জাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী ভগৱান চন্দ্ৰ দাসে । তেওঁৰ অভিযোগ, পূৰ্বৰ চৰকাৰে অনুসূচীত জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমক আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কৰি থৈ গৈছে । অনুসূচীত জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে ।