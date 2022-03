টিৰাপ জিলাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ খেলি থাকোঁতেই গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ হৈ আহত শিশু (Three children injured grenade explosion) ৷ শিশুকেইটিক খুনচাৰ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

ৰহমৰীয়াৰ ধলাজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Dibrugarh) ৷ ৩৫ বছৰীয়া শোনিত তাঁতীয়ে ডিঙি কাটি হত্যা কৰে এটি ৪ বছৰীয়া শিশুক ৷ তাৰ পাচতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ ক্ষুব্ধ ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়ে অভিযুক্ত শোনিত তাঁতীক ৷

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী জয়ন্ত দাসে শুকুৰবাৰে বৰপেটাত এখন সংবাদমেল আহ্বান কৰি অগপক বৰপেটা পৌৰসভাখন গঠন কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷ পৌৰ নিৰ্বাচনত (Assam Municipal Election 2022 Result) বৰপেটাত অগপই 11 খন আসন লাভ কৰাৰ পাছতেই এগৰাকী নিৰ্দলীয় সদস্যই দলটোত (Individual ward commissioner Joining AGP) যোগদান কৰাত অগপই পৌৰসভা গঠনৰ বাবে সমৰ্থন লাভ কৰে ৷

দেওবাৰে বিয়লি 4 বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটীৰ বৈঠক (Congress Working Committee meet) ৷ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় সম্পৰ্কে মূলতঃ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই বৈঠকত ৷ দেওবাৰে হ’ব লগীয়া বৈঠকত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটি এক ধুমুহাৰ সাক্ষী হ’ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

আলীগড়ৰ বাৰাউলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাজিত বিএছপি প্ৰাৰ্থী (BSP candidate in Aligarh) নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ওপৰত গুলীচালনা ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আলীগড়ৰ পৰা বাৰাউলি অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ বাহনখন আগচি ধৰি গুলীচালনা কৰে (Firing on defeated BSP candidate in Aligarh) ৷ এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

অসম হকী সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাচতেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া (Keshab Mahanta New Chairman of Assam Hockey) ৷ তদানীন্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰ্যকালতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা অসম্পূৰ্ণ হকী ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণ কৰিব অসম হকী সন্থাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সভাপতি কেশৱ মহন্তই ৷

শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত বকতা অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire incident at Bokota) । এই অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় তিনিখনকৈ বিপণী (Devastating fire in Sivsagar) ৷ ফলত সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছে তিনিটাকৈ পৰিয়াল ৷ ইফালে ৰাইজৰ অভিযোগ, ঘটনা সন্দৰ্ভত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকক খবৰৰ দিয়াৰ পাচতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহ’ল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ৷

বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় অংশৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সংসদীয় কমিটীৰ বৈঠক (Congress meeting before 2nd part of budget session) । ছোনিয়া গান্ধীয়ে আহ্বান জনাইছে বৈঠকৰ । বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি সম্পৰ্কে এই বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰৰ পুত্ৰই কেইমাহমান আগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰত কৃষকসকলৰ ওপৰত এখন গাড়ী চলাই নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷ এইবাৰ লখিমপুৰ খেৰী ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল ওড়িশাত (repeat of Lakhimpur Kheri incident in Odisha) । ভিৰৰ মাজত বাহন চলাই নিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত জগদেৱে ৷

শনিবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বত এআইইউডিএফ-ৰ তিনিজনীয়া এটা প্ৰতিনিধি দল । ইফালে দেওবাৰে সন্ধিয়া দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ এখন বৈঠক । এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কেতবোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ(Debabrat Saikia reacts on Rajya sabha election) ৷