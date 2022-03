মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অ'ক্ৰাম ইববি সিং শনিবাৰে পুৱা আথোকপাম বিদ্যালয়ত সপৰিবাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে(Former Manipur CM Okram Ibobi Singh casts vote) । ভোটদান কেন্দ্ৰত কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে প্ৰায় ২৫ মিনিত সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । ইববি সিঙে এইবাৰ থাওৱল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ।

বৰপেটাৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আটক পাঁচ জেহাদী সদস্য

জেহাদী সদস্যই কঁপাইছে ৰাজ্য ৷ বৰপেটাৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আটক পাঁচ জেহাদী (Five People arrested from Assam town for Jehadi links) ৷ আটকাধীন জেহাদী কেইজন হৈছে বাংলাদেশৰ এটা জেহাদী সংগঠনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৷

ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বৃহৎ খবৰ ৷ সাময়িকভাৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা ৰাছিয়াৰ (Russia declared temporary ceasefire)৷ বিভিন্ন অঞ্চলত আৱদ্ধ ভাৰতীয় আৰু বিদেশী লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ । ৰাছিয়াই বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ।

বাহুবলী খ্যাত প্ৰভাসে প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য (Prabhas hints at Baahubali 3) ৷ স্বাভাৱিকতেই বাহুবলীৰ অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰভাসৰ এই ভাল খবৰে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ জানো আহক কি কৈছিল প্ৰভাসে ৷

এনএছচিএন (আই এম) আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত চলি থকা শান্তি আলোচনাৰ (Indo-Naga peace talks) শীৰ্ষত আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিদ্ৰোহী নেতা থুইংগালেং মুইভা ।

মণিপুৰৰ ৬ খন জিলাত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া (Manipur election 2nd Phase polling)। পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী । ইয়াৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে টুইটযোগে ভোটাৰসকলক বিশেষ আহ্বান জনাইছে ।

ৰূপালী পৰ্দাত ধামাকা কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা আৰু সামান্থা ৰুথ প্ৰভু

এইবাৰ চিলভাৰ স্ক্ৰীণত খলকনি তুলিব দক্ষিণৰ দুই জনপ্ৰিয় তাৰকা সামান্থা আৰু বিজয়ে (vijay samantha couple in a movie) ৷ সামান্থা ৰুথ প্ৰভূৱে অফাৰ পোৱা নতুন ছবিখনত তেওঁৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰিব নিজৰ যাদুকৰী হাঁহিৰে সকলো যুৱতীকে মোহিত কৰা বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাই (vijay deverakonda new film) ৷

জগন্নাথ অধিকাৰীয়ে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰখনৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াৱোৰ পিচত ২০১৬ চনত বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল (Sundaridiya Satra Burha Satradhikar Jagannath Adhikari) ৷

মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ (Manipur Assembly Election 2022) দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ । বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা চোংথাম বিজয়ৰ বাসগৃহত বোমা বিস্ফোৰণ । দুচকীয়া বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তই নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি বোমা নিক্ষেপ কৰে । ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ ।

দেশত নতুনকৈ ৫,৯২১ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (India logs 5921 new COVID cases) । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে ২৮৯ গৰাকী ৰোগীৰ । দেশত প্ৰায় ১৭৮.৫৫ কোটি প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে ।