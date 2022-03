শোণিতপুৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এক ঐতিহাসিক ৰায়দান (Men sentenced to life imprisonment)। ২০০৮ চনত চাৰিদুৱাৰ থানাৰ অধীনত সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডৰ ৫ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আদালতে ঘোষণা কৰিলে যাৱজীবন কাৰাদণ্ড । শোণিতপুৰ জিলা আৰু ন্যায়াধীশ চত্ৰ ভূষণ গগৈৰ আদালতে এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰে ।

ৰূপহীহাটৰ শিঙিমাৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । শিঙিমাৰীত ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে কেইবাজানো লোকক (People attacked by Drug addicts at Rupahihat) ।

মৰিগাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হ’ল এজন অপৰাধী (Police encounter in Morigaon) ৷ গুলীবিদ্ধ অপৰাধীটোৰ নাম আব্দুল চামাদ ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধত নামি পৰিল প্ৰাক্তন মিছ ইউক্ৰেইন (Former Miss Ukraine joins war against Russia) । যুদ্ধত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন মিছ ইউক্ৰেইনৰ কেইবাখনো ফটো ৷ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধই সকলোকে জোকাৰি গৈছে ৷ বহি নাথাকিল প্ৰাক্তন মিছ ইউক্ৰেইন গৰাকীও (Ukraine Celebrity joins war against Russia) ৷ দেশ ৰক্ষাৰ বাবে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে গ্লেমাৰ জগতৰ তাৰকা গৰাকীয়েও ৷

দীপিকাৰ পিছত কৃতি সেননৰ সৈতে প্ৰভাসে অভিনয় কৰিছে আদিপুৰুষ (Prabhas movie with Kriti Sanon) ত ৷ ওম ৰাৱটে নিৰ্দেশনা কৰা ছবিখনে 2023 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে লাভ কৰিব মুক্তি ৷

ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযান অব্যাহত আছে (Russian military operations in Ukraine)। ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । অপাৰেশ্যন গংগাৰ অধীনত ১৮২ গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে ভাৰতত অৱতৰণ সপ্তমখন বিমান ।

ত্ৰিপুৰাত মেট্ৰিক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক, মাদ্ৰাছৰ পৰীক্ষা দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে । সোমবাৰে টাৰ্ম-১ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় (TBSE Term 1 exam results announced) । ১৮ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব টাৰ্ম-২ ৰ পৰীক্ষা ।

ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চোৰৰ গেঙত জড়িত দুটা গভাইত চোৰক আটক (Two thief caught at Barpeta) কৰে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে ৷

মঙলবাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য (Commercial LPG cylinder price hike) । প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ১০৫ টকা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দিল্লীত ইয়াৰ মূল্য হ'লগৈ ২,০১২ টকা । ৫ কিল’গ্ৰামৰ প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যও ২৭ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি হিন্দুধৰ্মী লোকসকলে উদযাপন কৰিছে মহা শিৱৰাত্ৰি ৷ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো আৰম্ভ হৈছে শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱ । আগমন ঘটিছে লাখ লাখ ভক্তৰ (Shivaratri Mahotsav celebrated in Sivasagar Sivadol) ৷