পুৱাই কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ একাংশ বিসম্বাদী বিধায়ক ৷ কামাখ্যাৰ পৰা পোনে পোনে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰলৈ যাব একনাথ সিন্দেসহ বিসম্বাদী বিধায়ককেইগৰাকী ।

দেশজুৰি এতিয়া উপকূলীয় আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা ৰে'ল আৰু পথ পৰিবহণৰ পৰিপূৰক হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৷ 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ সকলো বন্দৰকে বৃহৎ বন্দৰলৈ পৰিগনিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাষ্টাৰ প্লেনৰ পৰিকল্পনাকেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ (Master plan to upgrade all ports of India) ৷

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ভুৱা কিন্নৰৰ সংখ্যা (Fake transgender people are on rising) । যাৰ বাবে প্ৰকৃত কিন্নৰ সকলৰ লগতে ভাবুকি আহি পৰিছে জনসাধাৰণৰ ওপৰতো । বিভিন্ন সময়ত ধন দাবী অথবা ধন নিদিলে অসভ্য আচৰণ কৰি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ভুৱা কিন্নৰসকলে ।

মঙলবাৰে মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ (Mother killed by son in Moran)। মৰাণৰ ডোমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ ৬ নং লাইনত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । হত্যাকাৰী পুত্ৰৰ নাম গোপী কিষান । স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ঘৰত কোনো কথাৰ বাবে হোৱা বাক বিতণ্ডাক কেন্দ্ৰ কৰি দাৰে মাতৃৰ মূৰত ঘপিয়াই হত্যা কৰে কুলাংগাৰ পুত্ৰই ।

ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ পৰিচালন পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ মুকেশ আম্বানিৰ (Mukesh Ambani resigned from Reliance Jio) । ৰিলায়েন্স কোম্পানীৰ টেলিকম শাখা ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ বোৰ্ডৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে দেশৰ শীৰ্ষস্থানীয় তথা বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ধন কুবেৰজনে । লগতে কোম্পানীটোৰ শাসনভাৰ অৰ্পণ কৰিছে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আকাশ আম্বানিৰ হাতত (Reliance Jio handed over to Akash Ambani)।

এইবাৰ ৰাজ্যপালৰ কাষ পালেগৈ বিজেপি নেতা তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ (Devendra Fadnavis meets Maharashtra governor) ৷ অতিশীঘ্ৰে বিধানসভাৰ শক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে আহ্বান ৰাজ্যপালক ৷

বৰপেটা সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma in Barpeta)৷ মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰপেটা সত্ৰত(Barpeta Satra) উপস্থিত হৈ সত্ৰত সেৱা জনায় ৷ বৰষুণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনোৱাৰ পাচতে পাটবাউসীলৈ যাত্ৰা কৰে ৷ পাটবাউসীত বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লোৱা শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

অসম লোকসেৱা আয়োগৰ নতুন অধ্যক্ষ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে আয়োগৰ সদস্য ড০ অজন্তা নাথক ৷ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ ৰাজীৱ বৰাৰ কাৰ্যকাল উকলি যোৱাত ড০ অজন্তা নাথক অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।

উদয়পুৰ চহৰত দিন দুপৰতে এজন যুৱকক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । তাৰ পাচত উদয়পুৰত সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজস্থান চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি 24 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ (Section 144 imposed in Rajasthan)দিয়াৰ লগতে 30 দিনৰ বাবে সমগ্ৰ জিলাখনতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা ৷

জোনাইত বৃদ্ধি পাইছে চিয়াং নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৷ পবা বৰ্ষাৰণ্যতো সোমাইছে বাঢ়নী পানী ৷ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে চিয়াং, লালী, দিখাৰী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৷ বানত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বহু ৰাজহ গাঁও ৷ মানুহৰ লগতে পশুধনৰ বাবে অভাৱ হৈছে খাদ্য-বাসস্থানৰ ৷