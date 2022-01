দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ই সকলো জিলাৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকলৰ সৈতে শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে (CM review meeting on Education Department) ।

ক’ভিড মহামাৰীৰ তৃতীয়টো ঢৌৰ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাই থকা আৰু বিগত দুটা বছৰত থলগিৰি জনগণৰ জীৱন-জীৱিকাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্রভাৱ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আলফা স্বাধীনে এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসত সশস্ত্র প্রতিবাদ আৰু বন্ধ ঘােষণা কৰা নাই (ULFA I statement on Republic day) ।

দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিলে ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সামান্য পৰিমাণে শিথিল হব বৰ্তমানে ৰাজ্যত বাহাল থকা ক'ভিড বিধি নিয়ম (Relaxation of COVID rules in Assam) । সান্ধ্য আইন চলিব নিশা ১১ বজাৰ পৰাহে ।

নগাঁৱত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং (Special DGP GP Singh in Nagaon)৷ এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে জি পি সিঙে ৷ অসম আৰক্ষীৰ কোনো বে’ আইনী কাম সহ্য কৰা নহ'ব বুলিও একপ্ৰকাৰ সকীয়াই দিয়ে আৰক্ষীক (GP Singh warns police personals over illegal activities)।

২৪ জানুৱাৰীত চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ'ব আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত (Mohan Bhagwat will be arriving in Tripura on a four day visit) ৷ ২০১৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে RSS ৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ বিজেপিৰ জয়ৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল বুলি বিবেচিত হৈছিল ।

যোৱা ২০ জানুৱাৰীত ইটিভি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰিছিল বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰি ৷ দেওবাৰে বিয়লি জনতা ভৱনত বি পি এফৰ তিনি বিধায়ক ক্ৰমে দুৰ্গাদাস বড়ো, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী আৰু চৰণ বড়োক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে এই একে কথা (CM Himanta on alliance with BPF) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুক্তহত্যাৰ মহানায়ক আখ্যা লুৰীণজ্যেতি গগৈৰ (CM Himanta running open killings says Lurinjyoti Gogoi) ৷ জি এম চি এইচত গুলিবিদ্ধ ছাত্ৰনেতাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল’লে লুৰীণ সহ অসম জাতীয় পৰিষদে ৷

এনকাউন্টাৰ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড° হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ (Hafiz Rafikul Islam reacts on Police encounter)। অসমৰ এনকাউণ্টাৰ(Police encounter in Assam) বৃহৎ সাঁথৰ বুলি উল্লেখ কৰি ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী বিধায়কগৰাকীৰ ।

নগাঁও এনকাউন্টাৰৰ ঘটনাৰ পাচতেই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (Protest against Nagaon police after student leader's encounter) ৷ আৰক্ষীৰ এটা গুলীয়ে এতিয়া জনপ্ৰিয়তাৰ ছন্দ পতন ঘটালে আৰক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ ৷ বিনাদোষত যুৱকক গুলীওৱাৰ অভিযোগ আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে (Public protest againts IPS Anand Mishra) ৷ ইতিমধ্য়ে ঘটনাৰ খুটি-নাতি মাৰিবলৈ জি পি সিং আহি পালে নগাঁও ৷

মুখ্যমন্ত্রীৰ নেতৃত্বত অসমত 'extra judicial killing' আৰম্ভ হৈছে : ভূপেন বৰা

ছাত্ৰনেতা কীৰ্তি কমল বৰাক অৰক্ষীয়ে গুলিওৱা ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে (APCC condemns Nagaon incident)। মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল যে তেওঁ আৰক্ষীক এনকাউণ্টাৰৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। এই কাৰ্য বন্ধ নহ'লে ঘৰৰ পদূলিত হত্যালীলা সংঘটিত হ'ব ।