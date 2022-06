আজি ঘোষণা হ’ব লগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নম্বৰ তালিকা মুঠ ১৪ টা ৱেবচাইটত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব(HSLC Exam Results 2022) । হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৪,৩১,১৩২ গৰাকী ।

যোৰহাটত পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনি সন্দৰ্ভত বৈঠক কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ (Agriculture Minister Atul Bora at Jorhat)৷ উক্ত বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়ালৈ এই আঁচনিত নামভৰ্তি হ'বলৈ বাকী থকা কৃষকসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিষয়াক আহ্বান জনায় ৷

"প্ৰবীণ বড়োৰ পদত্যাগৰ কথা মই শুনা নাই । কোন প্ৰবীণ বড়ো মই চিনিয়েই নাপায় ।" স্বভাৱজাত ৰসিকতাৰে এই মন্তব্য বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷

সন্ত্ৰাসবাদী ৱালিউল্লাহক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় । বাৰাণসীত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ গোচৰৰ ৰায় হিচাবে গাজিয়াবাদ আদালতে ঘোষণা কৰিছে এই মৃত্যদণ্ড ৷

বিহালীৰ ৰঙাগড়ত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড (Murder case at Behali) ৷ অত্যাধিক মদ্যপান কৰি এহাল দম্পতীয়ে হত্যা কৰিলে ৰঙাগড়স্থিত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ চমুকৈ SCMS ৰ শাখা সম্পাদক ৰাজু গোৱালাক (SCMS leader murdered at Bihali) । আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ৰঙাগড় অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদক ৰাজু গোৱালাক তেওঁৰ ঘৰৰ কাষতেই আশ্ৰয় দিয়া বাবুল টংলা আৰু সুনীতা বৰাইক নামৰ স্বামী-স্ত্ৰীয়ে মিলি কুঠাৰেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে ।

তেজপুৰ, গুৱাহাটী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আদি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দিল্লী, কলকাতা, চেন্নাই আদি বহিঃ ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীৰ বাবে ত্ৰাস আৰু আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰা এটা প্ৰৱঞ্চক অৱশেষত পৰিল তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত । তেজপুৰ গোটলুঙত ধৰা পৰিছে নিজকে আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া আন এটা প্ৰৱঞ্চককো গ্ৰেপ্তাৰ ৷

পুৰণিগুদামৰ বিষয়াচুকত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী (Drugs peddler arrested at Puranigudam)। সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা ১৫ টা ড্ৰাগছভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে ৷ জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ পৰিমাণ ২.২ গ্ৰাম(Drugs seized at Puranigudam) । ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা পুৰণিগুদাম ন-আলিমূৰৰ মুজাকিৰ হুছেইন আৰু আজিজুৰ ৰহমান বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী মডেল সহ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ (Six persons arrested accused of Kokrajhar firing incident)৷ কেএলঅ’ৰে সঘনে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ তথ্য লাভৰ পিছতে আটক কৰা হৈছিল এগৰাকী মডেলসহ তেওঁৰ স্বামীক (Model accused of Kokrajhar firing)৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি আৰু অপশাসনে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক ঘোৰ অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিছিল । কংগ্ৰেছৰ দিনতে কাৰ্বি আংলঙত হত্যা-হিংসা আৰু উগ্ৰপন্থাই গা কৰি উঠিছিল । বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে কাৰ্বি আংলঙত যাতায়াত, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, পর্যটন, চিকিৎসা সেৱা, শিক্ষা আদি সকলো দিশতে আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছে । কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য ৷

