আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ’ব ঈদ-উল-জুহা (Eid al-Adha 2022)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিবলৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ঈদগাহ ময়দানসমূহ ৷

তিনিচুকীয়াত পুনৰ সেনা বাহিনী আৰু আলফাৰ মাজত সংঘৰ্ষ ৷বৰধুমচা আৰক্ষী থানৰ অন্তৰ্গত ডিব্ৰু নদীৰ সমীপৰ পেঙেৰীৰ ২ নং কুজুপাথৰত পুনৰ গুলীবর্ষণ দুয়োপক্ষৰ ৷

গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ‘লংকাকাণ্ড’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি(Trailer of Lankakand release at Jyoti Chitrabon) । অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ পটভূমিত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবিখনত ভৱিষ্যতৰ ভয়াৱহতাৰ ইংগিত দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ২৮ অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে ৷

জন্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ৰাজ্য়খনত যোৱা ২৪ ঘন্টাত সংঘটিত হ'ল দ্বিতীয়টো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা । জন্মু-কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ থাথ্ৰীৰ ওপৰৰ অংশৰ গুণ্টিত শনিবাৰে পুৱা এই ঘটনা সংঘটিত হয় (cloudburst occurred at Doda in Janmu-Kashmir)।

"আন ধৰ্মৰ লোকক আঘাত দি কুৰবানি দিয়াৰ কথা আমাৰ কোৰাণতো উল্লেখ নাই ৷ কুৰবানি দিওঁতে সকলোৱে এই সাৱধানবানী অৱলম্বন কৰক ৷ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মানি চলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কুৰবানি দিয়া হ'ব ৷" কুৰবানিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ আমবাৰী বুঢ়া জামে মছজিদৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিজামুল হকৰ (Ambari Burha Jame Masjid on Qurbani) ৷

সংকটত অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব’ৰ্ড (Assam Khadi and Village Industries Board)। উদ্বেগজনকভাৱে অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ ব'ৰ্ডে স্থাপন কৰা উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহ এতিয়া এটাৰ পাছত আনটোকৈ বন্ধ হৈ পৰিছে ।

ধৰালৈ নামি আহিল শিৱ-পাৰ্বতী (Viral shiva Parvati in Nogaon) ৷ ভক্তক আশীৰ্বাদ দি শেষ নহওঁতেই শিৱ-পাৰ্বতী পালেগৈ আৰক্ষী থানা ৷ ৰাম নাম ধ্বনিৰে শিৱ-পাৰ্বতীক ৰাজপথৰ পৰা দিলে হুদু খেদন (FIR against Shiva parboti in Nogaon) ৷

মহানগৰীত উদ্বেগজনক ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা (Worrying increase in suicides in Guwahati)৷ বিগত 8 বছৰৰ তুলনাত 2021 ত আত্মহত্যাৰ ঘটনা সৰ্বাধিক হৈছিল । শনিবাৰে সংবাদ মেলযোগে এই কথা সদৰি কৰে মহানগৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্তই (Joint Commissioner of Police Partha Sarathi Mahanta on suicide) ৷

দক্ষিণৰ চুপাৰষ্টাৰ বিক্ৰম হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাছিল ৷ পিতৃক লৈ প্ৰচাৰ হোৱা উৰাবাতৰিত শোক প্ৰকাশ কৰিছে পুত্ৰ ধ্ৰুৱ বিক্ৰমে ৷

আৰক্ষীৰ ওচৰত ন্যায় নাপাই ডিব্ৰুগড়ৰ পশুপ্ৰেমী যুৱকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাৰ বাবে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Chief Minister has apologised to Vineet family and people of Assam) ৷ শনিবাৰে যুৱকজনৰ গৃহত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰে ৷