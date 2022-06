যোৱা এটা দশক কাৰ্যতঃ শান্ত হৈ থকা একালৰ অশান্তি জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত জিলাখনৰ পৰিস্থিতিৰ পুনৰ অৱনতি ঘটাৰ আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । আজিৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত সৃষ্টি হোৱা পৰিবেশে তেনে কথাকে আঙুলিয়াই দিছে ।

কাইলৈ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণ ৷ দুজনকৈ নতুন মন্ত্ৰীয়ে শপত লব কাইলৈ ৷ দুয়োজনেই হ'ব বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি ৷ মিত্ৰদলৰ কোনো বিধায়ক এই সম্প্ৰসাৰণত মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব ৷

কাইলৈ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি অহা নলবাৰী সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আৰু হাফলঙৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈ অহা উচ্চ শিক্ষিতা নন্দিতা গাৰ্লোচাই কাইলৈ মন্ত্ৰীৰূপে শপত লব ৷

আজিও বন্ধ হৈ পৰি আছে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰাৰ বাবে পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা প্ৰকল্পটো (GMC electricity produce project) ৷ দুবাৰকৈ মুকলি কৰাৰ পাচতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিকোপতি মুকলি নহ’ল 1.49 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটো ৷ এই অভিযোগ মহানগৰবাসী ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত হিংসা ৷ উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে বেলট বাকচ । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ(Firing at polling station in west Karbi Anglong) ৷

তেজপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Tezpur) ৷ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এগৰাকী স্কুটি আৰোহী(One person died in Road accident) ৷ ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনসহ দুজন যুৱকক আটক ৷

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে জীৱনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মঠঘৰীয়াৰ এগৰাকী ছাত্ৰই(Student who failed HSLC examination commits suicide) ৷ ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে GMCH লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

অৰুণাচলৰ ইটানগৰস্থিত আঞ্চলিক আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শনৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (Sarbananda Sonowal visited Itanagar)। এখন শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ যাত্ৰাত নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সৈতে চামিল হ'বলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান । উত্তৰ-পূৱত যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়নে অঞ্চলটোক ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নত যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যৱস্থাই পৰ্যটনৰ বিশাল সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।

মাতৃতকৈ আপোন হ’ল PUB-G ৷ মাতৃ নহ’লেও থাকিব পাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ লক্ষ্ণৌৰ এটি কিশোৰে ৷ কিন্তু PUB-G নহ’লে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে কিশোৰটিয়ে ৷ সেয়ে PUB-G খেলাৰ বাবে জন্মদাত্ৰী মাতৃক গুলীয়াই হত্যা কৰে লক্ষ্ণৌৰ এটি 16 বছৰীয়া কিশোৰে (Boy kills mother) ৷

দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত চৰকাৰী পত্ৰ জাৰি কৰি আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি অল-কায়দাৰ (Suicide attacks in Delhi Mumbai UP and Gujarat)৷ ‘‘যিসকলে আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধিম’’ বুলি ভাবুকি প্ৰদান সংগঠনটোৰ ৷