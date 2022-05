শনিবাৰে বটদ্ৰৱা থানা আক্ৰমণত জড়িত আছিল বহু দাগী অপৰাধী ৷ এই আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিৰ জড়িয়তে ৷ দেওবাৰে সংবাদমেলযোগে অনুৰূপ মন্তব্য কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ৷ ইতিমধ্যে এনে কেইবাটাও দাগী অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Criminal involved in Batadrava incident) ৷

বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ (Aminul Islam on Batadrava violence)। ২০২৪ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ চেষ্টাৰে বটদ্ৰৱা কাণ্ডত চৰকাৰে অৰিহণা যোগোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ ৷ অসমক উত্তপ্ত কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।

নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাৰ থানাত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । সম্প্ৰতি উত্তেজনা অব্যাহত আছে বটদ্ৰৱা অঞ্চলত (Tense Situation at Batadrava)। বটদ্ৰৱা থানাত অগ্নি সংযোগৰ ঘটনাক লৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

আৰক্ষীৰ জিম্মাত এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছত একাংশ উত্তেজিত লোকে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগ কৰা ঘটনাৰ(Mob sets fire in Batadrava police station) লগত জড়িত মহিলাসহ 21 জন লোকক এই পৰ্যন্ত আটক কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰোপৰি অধিক অপৰাধীৰ সন্ধানত ভিডিঅ’ ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ৷ থানা জ্বলোৱা কাণ্ডৰ লগত জেহাদী সংগঠনৰ লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহতো আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

কপিলী আৰু নিশাৰী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পাইছে ৷ অৱশ্যে কামপুৰত এতিয়াও বহু বাসগৃহ আৰু ৰাজপথ ডুব গৈ আছে পানীৰ তলত ৷ সেয়ে বন্যাৰ্তক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কামপুৰত দেওবাৰে বিতৰণ কৰা হয় বান সাহায্য (Flood Relief distribution at kampur in Nagaon) ৷

আগন্তুক সময়ত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বিমানৰ যোগাযোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব(Union Minister of Civil Aviation assures increase of flight numbers from Tripura) । দেওবাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহন দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিঙে সদৰি কৰে এই কথা ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়াই প্ৰথমটো ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে 1971 চনতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷

দেওবাৰে শিলসাঁকোৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হ’ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (Lurinjyoti Gogoi in Shilshako) আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দল ৷ প্ৰতিনিধি দলটোৱে উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷

পাকিস্তানে সচৰাচৰ ভাৰতক প্ৰশংসা কৰা দেখা নাযায় । কিন্তু এইবাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে টুইটযোগে ভাৰতক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিলে (Former Pakistan PM Imran Khan praises India)। কেৱল এয়াই নহয় নিজ দেশৰ চৰকাৰক আকৌ সমালোচনা কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে । কিন্তু ভাৰতক কিহৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিলে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ?

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা জ্বলোৱা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুনৰ আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ । এই পৰ্যন্ত ২২ জনকৈ অভিযুক্তক আটক (22 accused involved in Batadraba police station attack)। ইয়াৰে ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ ।

বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ৷ প্ৰায় ছটা বছৰ পূৰ্বে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল সকলো এতিয়া সময়ৰ সোঁতত বিলিন হ’ল ৷ গোৱালপাৰা বলদমাৰী চৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ চৰকাৰক ক্ষুৰাধাৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে (Akhil Gogoi criticize BJP govt) ৷