প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত ইউপিপিএল, বিজেপি আৰু জিএছপিৰ চৰকাৰ শক্তিশালীভাৱেই চলি আছে ৷ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে বিজেপিৰ যুৱ নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাসে(Press meet of BTR EM Gautam Das) ৷

দুই যুৱকক আলফাই মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (CM Himanta on ULFA I killing two youth)। পুনৰ আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মাজলৈ অহাৰ বাবে আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, অসমীয়াই অসমীয়াক মাৰি কেতিয়াও দেশখন আগুৱাব নোৱাৰে ৷

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Union Home Minister Amit Shah will tour Assam)। ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিব অমিত শ্বাহে । গুৱাহাটী মহানগীৰত কেইটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত চোৰাংচোৱাগিৰিত লিপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি ধনজিৎ দাস আৰু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ যুৱক দুজনক সংগঠনটোৱে মৃত্যুদণ্ড বিহা ঘটনাক (ULFA I killed alleged spy in camp) লৈ দেওবাৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ কয়, আলফাৰ এইটো আভ্যন্তৰীণ বিষয়,ইয়াত অসম আৰক্ষীৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।

ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ সােণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM in LCB college) । প্রতিযােগিতামুখী বিশ্বত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দক্ষতা আৰু যােগ্যতা প্রমাণ কৰিব লাগিলে বহুমুখী জ্ঞান আহৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদান কৰিব লাগিব।

ভাৰতত মাতৃ দিৱস বুলি কোনো কথা নাই বুলি দেওবাৰে মহানগৰীৰ নাৰেংগীৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভানেত্ৰী মৃণালীনী দেৱীয়ে মন্তব্য কৰে (No mothers day in India says Mrinalini devi) ৷ লগতে ল‘ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিন প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাংস্কৃতিৰ যোগেদি পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

মিত্রদল অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা অভিনন্দন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa at AGP's felicitation ceremony ) । পৌৰ সভা আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা অগপৰ প্ৰাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন ।

ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত চৰকাৰৰ প্ৰথম বছৰীয়া কাৰ্যকালক লৈ অখিল গগৈৰ সংবাদমেল । বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিক সামগ্ৰিকভাৱে হতাশা আৰু ব্যৰ্থতাৰ বছৰ আখ্যা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি গৰাকীৰ (Akhil Gogoi terms Himanta government depressive) ৷

বিশ্ব ৰেডক্ৰছ দিৱসৰ উপলক্ষ্যে দেওবাৰে ভাৰতীয় ৰেডক্ৰছ ছ’চাইটীৰ গুৱাহাটী জিলা শাখাৰ উদ্যোগত বিশ্ব ৰেডক্ৰছ দিৱস উদযাপন কৰা হয়(World Red Cross Day celebrated in Guwahati) ৷ সমগ্র বিশ্বৰ লগতে গুৱাহাটীতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱসেৱী অনুষ্ঠান ৰেডক্ৰছৰ প্রতিষ্ঠাতা জিন হেনৰী ডুনান্টক স্মৰণ কৰা হয় ।

শ্ৰীলংকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা (State of emergency in Sri Lanka)। ইয়াৰ মাজতে ভাৰতে ক্ৰেডিট লাইনৰ অধীনত শ্ৰীলংকাক ১ বিলিয়ন আমেৰিকান ডলাৰৰ ৱাটাৰ কেনন বাহন যোগান ধৰাৰ এক বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । এই বাতৰিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ভুল বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতে ।