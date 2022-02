বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভুবন গামে(Bhuban Gam file nomination papers today) বুধবাৰে মাজুলীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ ভুবন গামৰ মনোনয়নৰ সংগ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীত উপস্থিত হয় যদিও বিশেষ কামৰ বাবে তেওঁ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুম্বাইলৈ যাত্ৰা কৰে ।

সোৱণশিৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাচতেই পুনৰ অসমৰ বাবে আহিছে অশনি সংকেত ৷ অৰুণাচলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে ভয়াৱহ ভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ৷

বুধবাৰে মুম্বাইত কিংবদন্তী উদ্যোগপতি ৰতন টাটাক প্ৰদান অসম বৈভৱ’ বঁটা (Assam Baibhav-The States highest civilian award)৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিংবদন্তী উদ্যোগপতিগৰাকীক হাতে হাতে প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷

সদ্যপ্ৰয়াত লতা মংগেশকাৰৰ মুম্বাইৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma visited the residence of legendary singer Lata Mangeshkar) ৷ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ ছবিত মাল্যাৰ্পণেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

বুধবাৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে ডিমাছা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আর্মীৰ 52 গৰাকী কেডাৰে(DNLA ceasefire program) ৷ বিগত ৫ বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই অহা সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ এয়া অন্তিমটো অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী ৷

বিহপুৰীয়া বিজেপিত অন্তঃকন্দল । স্থানীয় বিধায়ক ড৹ অমিয় কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে মইমতালিৰ অভিযোগ (BJP Faces Problem with Internal Conflicts at Bihpuria) । বিহপুৰীয়া নগৰ মণ্ডল বিজেপিৰ সভানেত্ৰী কুসুম পাটগিৰি আৰু মহিলা মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা তনুশ্ৰী গগৈৰ দলত্যাগ ৷

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দোমোজাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ(Central government is looking for opportunities for 'caa') ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও আজিলৈকে আইনখন কার্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি প্ৰস্তুত কৰা নাই কেন্দ্ৰই । বিধি প্ৰস্তুতৰ বাবে পুনৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ।

ৰাজভৱনৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ পূৰণ হ’ল । ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকিব এই ডিসপেনচাৰী । ৰাজভৱনৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ । কাৰ্ড দেখুৱাই চিকিৎসক পাব কৰ্মচাৰীয়ে ।

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পাছত আনখন ৰাজ্যৰ ৰোহত পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এইবাৰ তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে হায়দৰাবাদৰ জুৱলী হিলছ আৰক্ষী থানাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে (Case Registered Against Assam CM at Hyderabad)।

খাদ্যৰ বাবে নহয় 'ৰ'ব' সুন্দৰী'ক লগ কৰিবলৈ মানুহৰ ভীৰ লাগিছে মহীশূৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ৷ ' ৰ'ব' সুন্দৰী' হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এটা ৰ’ব’ট ৱেইটাৰ (Robo Sundari of Mysore) ৷ সবিশেষ জানো আহক....