গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন(National Flag Hoisting), সন্মানীয় অতিথিৰ ভাষণ(Speech by the Guest of Honour) আৰু আনুষ্ঠানিক পেৰেড(Ceremonial parade)ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব । সাংস্কৃতিক কার্যসূচী, পুৰস্কাৰ বিতৰণ আদি অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা। পেৰেডত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জড়িত কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা । ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ১,০০০ লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব । সেইদৰে জিলা পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ৫০০জনক আৰু অন্য পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ২০০জনক অনুমতি দিয়া হৈছে (New SOP for Republic Day celebrations) ।

কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিশেষ আলোচনা সভা (APCC interaction with civil society activities, Prominent intellectuals) । মেঘালয়ক নিজৰ খেয়ালখুচিত মাটি এৰি দিয়াৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ধিক্কাৰ বুদ্ধিজীৱী, আইনজ্ঞ, লিখক সমাজৰ । অসম চৰকাৰৰ এই আত্মসমৰ্পণ কোনো কাৰণতে অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় ।

ৰাজ্যসভাত বৰ্তমানে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা দুখন আসন আৰু এটা মাহৰ পিছতে খালি হ’ব ৷ বিৰোধী পক্ষই সমিলমিলেৰে যদি ইয়াৰে অন্ততঃ এখন আসনত নিজা প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাই পঠিয়াব খোজে, তেন্তে প্ৰয়োজন হ’ব ৪২ টা ভোটৰ, যিটো আজিৰ তাৰিখত বিৰোধীৰ হাতত আছে ৷ সেয়েহে এতিয়া পুনৰ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওচৰ চপাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ আৰু শতিকা প্ৰাচীন কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত (Congress AIUDF alliance for Rajya Sabha election) ৷

গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰসহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী (Weapons including explosives recovered) ৷ কাৰ্বি পাহাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে এক ভয়ঙ্কৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কাৰ্বি আংলং ৷ দুই পাৰ্বত্য জিলাৰ ছটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চৰকাৰৰ সৈতে শান্তিচুক্তিৰ জৰিয়তে মূল সূঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়তে পুণৰ এই বৃহৎ পৰিমানৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন পক্ষৰ ওচৰ আপত্তিৰ শুনানী গ্ৰহণ কৰা হয় (Hearing on GMC plans to ward extention)। শুনানীত বি জে পি, কংগ্ৰেছ, অগপ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।

২০১৯ চনৰ পৰা অব্যাহত আছে চেলা পাছৰ সুৰংগৰ নিৰ্মাণৰ কাম । অৱশেষত অন্তিমটো বিস্ফোৰণেৰে সীমান্ত পথ সংস্থাই খনন কাৰ্য সমাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় (BRO completes excavation of Sela tunnel project)। সীমান্ত পথ সংস্থাৰ (BRO) মুখ্য অভিযন্তা ব্ৰিগেদিয়েৰ হৰিশ কুমাৰৰ উপস্থিতিত এই বিশেষ খনন কাৰ্য সম্পন্ন হয় ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন ২০০৫ৰ অধীনত কামৰূপ জিলাৰ বনভোজস্থলীসমূহ বন্ধ থাকিব (Kamrup administration orders closure of all Picnic spot in Kamrup) ৷ এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলাখনৰ উকিয়াম, কুলশী, চানডুবি, বাৰেগাঁৱকে ধৰি জিলাখনৰ সকলো বনভোজথলী পুনৰ নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব (Kamrup administration closure has been mandated on popular picnic places) ।

শনিবাৰে বাক্সাৰ বাথৌপুৰীত অনুষ্ঠিত হয় বিপিএফ দলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা (BPF executive meeting at Baksa)। এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ঘোষণা অহা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত দলটোৱে পালন কৰিব বিটিচি চুক্তি দিৱসৰ । ইউপিপিএল দলক তীব্ৰ সমালোচনা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ।

ইণ্ডিয়া গেটত স্থাপন কৰা হ'ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এটা গ্ৰেনাইটৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Netaji statue to be installed at India Gate) ৷ গ্ৰেনাইটৰ এই মূৰ্তি সাজু নোহোৱালৈকে সেই স্থানত নেতাজীৰ এটা হল’গ্ৰাম মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ৷

কলকতাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা নিৰ্মীয়মান সৃষ্টি নগৰে মহানগৰীৰ চূণচালিত চলাইছে ধ্বংসলীলা (Destruction of Shristinagar Asansol) ৷ সেউজভূমি কাটি মৰুভূমি নিৰ্মানত উঠিপৰি লাগিছে সৃষ্টি নগৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মাত মাতিছে দিশপুৰৰ বিধায়ক বিধায়ক অতুল বৰাই ৷ জাঙুৰ খাই উঠিছে ৰামসিং গাঁওবাসীও ৷