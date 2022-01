যোৱা ৪ জানুৱাৰীত ত্ৰিপুৰাৰ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনত ক’ভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Covid rises abnormally After PM Modi's visit in Tripura) ৷ এই দাবী কৰিছে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ চি পি আই এমৰ সচিব জিতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে ৷ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানো আহক ৷

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Covid situation in Assam) ৷ ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত ক’ভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

বিকানেৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে নিহত সকলৰ পৰিয়ালৰ লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই (Railways provides ex-gratia to families of deceased ) ৷ এই সম্পৰ্কত সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা থাকিলেও মাঘ বিহু উপলক্ষে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ’ল ম’হ যুঁজ (Buffalo fight in Nagaon)৷ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জিলাখনৰ গোমোঠাগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হ’ল ম’হযুঁজ ৷ ম’হ যুঁজ চাবলৈ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে গোমোঠাগাঁৱৰ কৰণ কুমাৰ নেওগ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত ৷

আজি পুহৰ সংক্ৰান্তি ৷ ৰাজ্যবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে মাঘ বিহু ৷ কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ লগতে জিলাখনৰ বহুকেইখন গাঁৱত সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত উৰুকা উদযাপন কৰা হৈছে ৷ প্ৰাচীন সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি কাইলৈ অৰ্থাৎ পহিলা মাঘত উদযাপন কৰা হ’ব বিহু (Bhogali Bihu celebration at Barpeta) ৷

ত্ৰিপুৰাত আৰক্ষীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ল ম'বাইল বায়’ টয়লেট ভেন (Mobile Bio Toilet for police personnel) ৷ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে মুকলি হ’ব এই টইলেট সেৱা ৷

বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে এক উদ্বেগজনক খবৰ ৷ জিলাখনত বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড-19 ৰ সংক্ৰমণ ৷ এই সময়ত শোণিতপুৰত ক’ভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ২৩.৮১ শতাংশ (Covid 19 updates of Sonitpur district)।

ক'ভিড-১৯ ত আক্ৰান্ত হ'ল SP আনন্দ মিশ্ৰ (Sp Anand Mishra tested covid positive) । নিৰাপত্তা শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰূপম হাজৰিকাও আক্ৰান্ত ক'ভিডত (Nagaon additional SP Niropam Hazarika tested covid positive)।

২ ৰ পৰা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হায়দৰাবাদৰ উপকণ্ঠৰ মুঞ্চিণ্টালত চিন্না জিয়াৰ আশ্ৰমত (Chinna Jeeyar ashram at Munchintal) অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰী ৰামানুজৰ ১০০০ তম বাৰ্ষিকী উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত ৫ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰামানুজৰ ২১৬ ফুট ওখ প্ৰতিমূৰ্তি ষ্টেচ্যু অৱ ইকুৱেলিটি উন্মোচন কৰিব (PM to unveil Sri Ramanuja's Statue of Equality)।

বিজেপিয়ে ১৭২ জন প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰি উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে (BJP finalises nominees for 172 seats in UP polls) ৷ দলীয় নেতাসকলেও প্ৰদৰ্শন কৰিছে দলৰ বিজয়ৰ ওপৰত প্ৰচূৰ আত্মবিশ্বাস । জানো আহক দেশৰ সৰ্বাধিক বিধানসভা আসন থকা ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কি ৰণকৌশল হ’ব গেৰুৱা দলটোৰ ৷