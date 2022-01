আজি উৰুকা ৷ বছৰেকৰ বিহুটিত এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত পুৱতি নিশাৰে পৰা পছন্দৰ মাছ বিচাৰি ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে ৷ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে চিতল, ৰৌ, ভকুৱা আদি বিভিন্ন মাছেৰে (Uruka Fish market at Sulung Bazar Kaliabor) ৷

ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া ভোগালীৰ উছাহ ৷ ভাগে ভাগে সকলো ব্যস্ত মেজি-ভেলাঘৰ সজাত আৰু চিৰা-পিঠা বনোৱাত ৷ সকলোৰে মনত অপাৰ আনন্দ(Bhogali Bihu celebration in Assam)৷ কিন্তু অসমৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনত নাই ভোগালীৰ কোনো ৰং, কোনো আনন্দ ৷ বিগত 24 বছৰে ভোগালী বিহু আৰু উৰুকা পালন কৰা হোৱা নাই গাঁওখনত (People do not celebrate Bhogali Bihu in Kekerikuchi)৷ ভোগালী বিহু কেনেকৈ পালন কৰা হয় সেয়া স্বচক্ষে দেখা নাই এই গাঁওখনৰ শিশুবোৰেও ৷ ভোগালী মানে কেৱল চকুলোৰ বন্যা এওঁলোকৰ বাবে ৷ চাওক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

জনতা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Dispur) ৷ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ পৰা ধান ক্ৰয়লৈকে বহুক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ১৯ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিমা হাচাওত ৷ (Assam Government next cabinet meeting in Dima Hassao)৷

সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে (Covid cases increase in Guwahati)। ক'ভিডৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামৰূপ মহানগৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি প্ৰশাসনে । যোৱা ২৪ ঘণ্টাত গুৱাহাটীত ৮৭০ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ।

পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma alleges Congress for PMs security breach) ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু পাঞ্জাৱ চৰকাৰ উভয়ে মিলি কৰিছিল ৷

হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘন্টা থকাৰ সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখা গৈছে বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ (Preparations for Bhogali Bihu in Assam) ৷ বিহুৰ বতৰত বিশেষভাৱে গ্ৰাহকৰ দৃষ্টি কাঢ়িছে তিনিদিয়ানীয়াকৈ খানাপাৰাৰ পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা কণ্যকা ভোগালী মেলাই (Bhogali Mela in Guwahati) ৷

বুধবাৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ নিজৰাপাৰাস্থিত নিজা বাসভৱনত এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে ৷ সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে বিধায়কগৰাকীয়ে মে’ মাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনায় ৷ ইয়াৰোপৰি আন বহুকেইটা বিষয়ত মন্তব্য দিয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক বিহুৰ ওলগো জনায় (Akhil Gogoi greets CM Himanta Biswa Sarma) ৷

ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মহানগৰবাসী ৷ গুৱাহাটীৰ সিদ্ধিনাথ শৰ্মা ভৱনত 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 13 জানুৱাৰীলৈকে পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলাৰ (Bhogali mela in Guwahati) ৷ বিভিন্ন প্ৰকাৰ পিঠা- লাড়ু, দৈ-ক্ৰীম, গুৰ, সান্দহকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে এই ভোগালী মেলা ৷

অসম কঁপাই যোৱা লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীয়ে (APSC Scam of Assam) নতুন মোৰ লৈছে । এইবাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব ন্যায়িক আয়োগক অৰ্পণ কৰাক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উঠিছে । ২০১৪ বৰ্ষত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কিয় ন্যায়িক আয়োগক দিয়া নহ'ব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী ।

বাতিল হ’ল সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী(Cultural program of Nagaon Bhogali Bihu festival cancelled) । অৱশ্যে ক’ভিড বিধি মানি বিহুতলিত স্থাপন কৰা আত্মসহায়ক গোটৰ মেলাকে ধৰি আন কেতবোৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব । ১৫জানুৱাৰীত বিহু উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma to participate in Nagaon Bhogali Bihu festival) ৷