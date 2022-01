পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোতে তামুলপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ল এক বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৷ য'ত অংশ ল'লে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠান ৷

নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড॰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে ধীৰেণপাৰা এফ আৰ ইউ আৰু পাণ্ডু এফ আৰ ইউক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সংলগ্ন চিকিৎসালয় (CM Inaugurated Dhirenpara FRU as an annexe of GMCH) ৷

৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈ মৃত্যুঞ্জয়-১০৮ সেৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা ১০৭ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্রত সেৱা আগবঢ়ায় ( Road accidents in Assam on 31st december)। অৰ্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা এই সংখ্যাৰ উপৰি বহু দুৰ্ঘটনা ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে। চৰকাৰী ব্যাপক তৎপৰতাৰ পাছতো ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰাজ্যত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। জানো আহক ক’ত কিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল যোৱাটো বছৰৰ শেষ দিনটোত ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত অৱস্থিত শেষৰখন গাঁও কাহোত উপস্থিত অসম-অৰুণাচলৰ ৰাজ্যপাল(Governors of Assam and Arunachal Visits border village)। অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনক লৈ দুয়োগৰাকী ৰাজ্যপালে কৰিলে আলোকপাত ৷

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি, নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পাছত গ্ৰাহকসকলে এটিএম লেনদেনৰ ওপৰত অধিক মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব (ATM service charges increase)। পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পিছত বেংকবোৰে প্ৰতিটো লেনদেনত ২০ টকা পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল । এতিয়া ২১ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।

‘অসমত ইতিমধ্যে জনগোষ্ঠীয় উগ্ৰপন্থা শেষ হৈছে । পৰেশ বৰুৱাও শান্তিৰ পক্ষলৈ আহিবলৈ আগ্ৰহী’ । 2022 বৰ্ষৰ পহিলা জানুৱাৰিত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Era of tribal militancy in Assam is over) ৷

উত্তৰ-পূৱ মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ (Assam govt sign MoU with NESAC for utilizing space data) ৷ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে স্বাক্ষৰিত চুক্তিখন অসম চৰকাৰৰ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ৷ এই চুক্তিয়ে কৃষি, বন, জল-সম্পদ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

সাংবিধানিক পদবী সমূহৰ বাহিৰে বাকী সকলে PSO ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত অসম কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত (Assam cabinet decision on PSO ) ৷ PSO ৰ নামত অসম চৰকাৰৰ ব্যয় হৈ আহিছে প্ৰায় চাৰিশ কোটি টকা । সবিশেষ জানো আহক ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে জিলাখনৰ উন্নয়ণমুখী যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে শণিবাৰে উন্মোচন কৰে বহুকেইখন আঁচনিৰ (KAAC chief inaugurated various scheme) ৷ আঁচনিকেইখন উন্মোচন কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজনে জিলাখনত স্থায়ী শান্তি স্থাপনৰ বাবে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন, সমবিকাশৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে ৷