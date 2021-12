সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন(Armed forces special powers act)ৰ বাতিল কৰণ সন্দৰ্ভত নিৰুদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ শাসক-বিৰোধী উভয় পক্ষই । নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত অতি‌ সবল স্থিতি লোৱাৰ সময়তো অসমৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ নিৰুদ্বিগ্নতাই সচেতন জনতাক সচকিত কৰি তুলিছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পেঞ্চন নীতি(New pension system of Central Government) ত অসন্তুষ্ট এনপিএছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী সন্থা ৷ নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰীসকলৰ ভবিষ্যত অন্ধকাৰ কৰি তোলাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৷ পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ৷

গৃহ বিভাগে অসম আৰক্ষীৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াক মহাপৰিদৰ্শক পদলৈ পদোন্নতি দিছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ভায়’লেট বৰুৱা(IPS Violet Baruah) ৷

ৰাজ্যৰ নাৰী সুৰক্ষাৰ দিশোটলৈ পুনৰ উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন (Question to women safety in Assam) ৷ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গাৰ কাপোৰ টনা আঁজোৰা কৰিলে দুজন লোকে (Molestation with pregnant women) ৷ জানো আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ ১০৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পোচাক বিতৰ্ক (Controversy of Asam Sahitya Sabha) ৷ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান নকৰাকৈ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ ভৱিষ্যতে এনে কাৰ্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ৷

সোমবাৰে অগপ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে দলৰ উপ সভাপতি তথা বিহপুৰীয়া বিধান সভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কেশৰাম বৰাই (AGP leader Kesharam Bora joins BJP) ৷ আগন্তুক ঠেঙাল কচাৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি চলিছে চৰ্চা ৷

''লুৰীণজ্যোতি গগৈ হ'ল এজন ফ্লপ মাষ্টাৰ ৷ দীপাংক কুমাৰ নাথ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ অভিভাৱক নহয় ৷'' জানো আহক, কিয় এইদৰে মন্তব্য কৰিলে একালৰ আছুৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতাই (EX AASU leader calls Lurin Flop master ) ৷

আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ মিডিয়াম ৱেভ একেবাৰে বন্ধ কৰা সিদ্ধান্তক তীব্ৰ বিৰোধিতা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (AASU opposes Closing of Akashvani Guwahati mediumwave) ৷ আকাশবাণী গুৱাহাটী অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আখ্যা দি জাতিৰ স্বাভিমানত আক্ৰমণ কৰিব খোজা বিষয়টো মানি লোৱা নহ’ব বুলি গৰজি উঠিল মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৷

উত্তৰ-পূৱত ধৰা পৰিছে অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত প্ৰথমজন লোক (First Omicron case in North East) ৷ ২২ ডিচেম্বৰত টানজানিয়া ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহিছিল লোকজন ।

অসম প্ৰকাশন পৰিষদে এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদান কৰিছে ২০২১ বৰ্ষৰ সাহিত্য বঁটা(Assam Prakashan Parishad Literary Award 2021) ৷ নন্দিতা দেৱীক প্ৰদান কৰা হৈছে ২০২১বৰ্ষৰ সাহিত্য বঁটা আৰু জ্যোতি প্ৰকাশনক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰকাশকৰ বঁটা লাভ কৰিছে ৷ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত লেখকৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশককো এনেদৰে বঁটা প্ৰদান কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এক বিৰল উদাহৰণ ৷