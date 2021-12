মধ্য প্ৰাচৰ দেশ গ্ৰীচত ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি (Earthquake in Greece) অনুভূত ৷ 5.2 আৰু 5.4 প্ৰাবল্যৰ দুটাকৈ ভূঁইকঁপৰ কম্পনে জোকাৰি যায় দেশখনৰ দক্ষিণৰ দ্বীপসমূহক ৷ বৰ্তমানলৈকে এই ভূঁইকঁপৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷

উপায়ুক্তৰ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা। উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই নিজৰ পদমৰ্যদাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ঘৰতে শহুৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ নামত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকে ধৰি নাৰ্চ আৰু MPW ক ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Allegation of Misuse of power against Pallav Jha) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰিবাগত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ (Ammunition recovered in Jharkhand) ৷ জব্দ কৃত সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে ৭০ টা ডিট’নেটৰ আৰু সজীৱ গুলী ।

৪৩৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ । জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে মুকলি কৰিব বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ভৱন (PM modi to inaugurate MBB airport new terminal) । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ত্ৰিপুৰাত ব্যাপক তৎপৰতা ।

মিচিং ৰাইজৰ বাবে সু-খবৰ ৷ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক ক্ষণত মুক্তি লাভ কৰিলে মিচিং ভাষাৰ ছবি "তলিগ"এ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ ভাৱৰীয়া আখ্যা দিলে ভূপেন বৰাই (Bhupen Bora takes jibe on Assam CM) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেহৰক্ষী ৰখা সংস্কৃতি কংগ্ৰেছৰহে বুলি মন্তব্য কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ গৈ দল বাগৰা সংস্কতিৰ প্ৰৱৰ্তক কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷ ইফালে মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতহে অসমত কংগ্ৰেছে পি এছ অ’ ল’বলগীয়া হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে ৷



আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰক সুবোধ বিশ্বাসৰে তুলনা শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ

ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বহীদ ভৱনত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সংবাদমেল ৷ ২৪ ঘণ্টীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে এই সংবাদমেল যোগে আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই(Sankorjyoti Baruah against SP Shwetang Mishra) ।

ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজন কৰা শেহতীয়া নিয়োগ মেলা সন্দৰ্ভত আবেদন জমা লোৱাৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ বাবে নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ গৈছিল নিৱনুৱাৰ সপোন । ইয়াৰ পিছত এতিয়া, নিয়োগ মেলা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৰাজ্যৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে(Minister CM Patowary on job mela) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (Samujjal Bhattacharjya on arrest of AASU workers) ৷ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ পিঠিত পৰা প্ৰতিটো কোবৰ হিচাপ হ'ব লাগিব বুলি দাবী জনাইছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা গৰাকীয়ে ৷

ইতিমধ্যেই তিনি তালাক বন্ধ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো একাংশ লোকে তিনি তালাকৰ নামত আতিশয্য চলাই আছে পত্নীৰ ওপৰত । এইবাৰ অসমতে তিনি তালাকৰ নামত নিৰ্যাতনৰ বলি হ’ল নলবাৰীৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা (Triple Talak case in Nalbari) । সবিশেষ জানো আহক ৷