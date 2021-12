মঙলবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banerjee to come to Kamakhya temple) ৷ মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ বুলি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’বলগীয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানগৰাকী মিলিত হ’ব অসমৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ সৈতেও ৷

ডিমা হাছাও জিলাৰ থুৰুক গাঁৱত আৰম্ভ হৈছে তুষাৰপাত(Snowfall in Assam)। যাৰ বাবে এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাৰ শীতলতম গাঁও হৈ পৰিছে থুৰুক । এই তুষাৰপাতৰ বাবেই ডিমা হাছাও জিলাত এতিয়া শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক হাৰত(Snowfall in Dimahasao) । সবিশেষ জানো আহক ৷

নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ভিডিঅ’ বিচাৰিলে সেনাৰ তদন্ত কমিটিয়ে । সেনাৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে এই ঘোষণা (Army announces inquiry on Oting massacre ) । সবিশেষ জানো আহক ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লাহৰিজানত সোমবাৰে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উচ্ছেদ(Eviction drive in Laharijan) অভিযান চলোৱা হয় ৷ উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ(Karbi Anglong Autonomous Council)ৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য় তুলিৰাম ৰংহাঙে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি এই উচ্ছেদ অভিযানৰ তথ্য সদৰি কৰে ৷

আৰক্ষীৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি গোলাঘাটত চোৰৰ তাণ্ডৱ ৷ টোপনি হৰিছে চহৰখনৰ সাধাৰণ জনতাৰ (Thief in Golagaht )। সবিশেষ জানো আহক ৷

বছৰৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ বাবে আহিল এক সুখবৰ ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ পাছত মুক্তিৰ বাবে সাজু বিনোদনধৰ্মী অসমীয়া ছবি ‘একলব্য’ (New Assamese Film Ekalavya) ৷ বিভিন্ন ৰসৰ সমাহাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ "একলব্য"ক লৈ আশাবাদী অসমৰ চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমী ৰাইজ ৷

চীনা টেনিছ খেলুৱৈ পেং ছুৱাইৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্পষ্টতা প্ৰকাশ কৰিলে খোদ খেলুৱৈগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে, যৌন নিৰ্যাতন চলা বুলি তেওঁ কেতিয়াও কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই (Peng Shuai retracts sexual assault claims) । লগতে তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণো কৰিবলৈ যোৱা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ তদন্ত বিচাৰি জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ জাতীয় পৰিষদৰ (AJP district committee's memorandum to PM) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

বিতৰ্কিত পানামা পেপাৰ্ছলিক গোচৰ সন্দৰ্ভত বলীউড অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনলৈ চমন জাৰি কৰিলে এনফ'ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে(Aishwarya Rai summoned by Enforcement Directorate) । সোমবাৰে এনফ'ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব বিগ বিৰ বোৱাৰী ঐশ্বৰ্য ।

কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ভৰি চুই বিজেপিৰ গুণগানত মগ্ন হৈ পৰে ৷ ইয়াৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগে কংগ্ৰেছ শিবিৰত ৷ কংগ্ৰেছ দলে বিধায়ক শশীকান্ত দাসলৈ এখন কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰে ।