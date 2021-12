আলফা(স্বা)ৰ একপক্ষ অস্ত্ৰবিৰতি (Ceasefire by ULFA I) চলি থকাৰ মাজতে তিনিচুকীয়া জিলাত ধাৰাবাহিকভাৱে যুৱকে যোগদান কৰিছে সংগঠনটোক ৷ জানো আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

শ্ৰীনগৰৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত লস্কৰ-ই-তৈবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য চাইফুল্লা ওৰফে আবু খালিদ ওৰফে ছাৱাজ (Terrorist killed in encounter in Srinagar)। হাৰৱান অঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু কেইবাটাও অপৰাধত জড়িত আছিল উগ্ৰপন্থী সদস্যজন । এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত স্থানীয় লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ।

গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ গো-সুৰক্ষা আইনৰ সংশোধন (Cow Preservation Act 2021)ৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লামডিঙৰ বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত(Eviction in Lumding reseve forest) কৰাৰ বাবেই আজি হাতীয়ে তাত মুক্তমনে বিচৰণ কৰিব পাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

কইনাই লগোৱা মেহেণ্ডীৰ ৰং হেনো কাঢ়া হ’লে স্বামীৰ মৰম বেছিকে পায় ৷ বিকী কৌশলৰ মহিলা অনুৰাগী সকলৰ হৃদয় জ্বলি যাব পৰাকৈ কাঢ়া হোৱা মেহেণ্ডিৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি বিকীৰ সৈতে কেটৰিণাই উপভোগ কৰিছে নিবিড় মূহুৰ্ত (VicKat enjoying honeymoon in sea side) ৷

অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মাজুলীক(ACA includes Majuli in member districts) । এতিয়াৰে পৰা মাজুলীৰ খেলুৱৈসকলে নিজৰ জিলাৰ বাবে খেলিব পাৰিব । সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰঙাপৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড(Rangapara murder case) ৷ নিশা স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নীক ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

যি সময়ত, জীৱিকাৰ তাড়নাত নিতৌ অসমৰ বহু শ্ৰমিক বৰ্হিৰাজ্যমুখী হ’ব লাগিছে(Migrant labours of Assam), তেনে সময়তে এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বৃহৎ পুঁজি লাভ কৰাৰ পিছতো একেৰাহে তিনিটা বিত্তীয় বৰ্ষত ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি ৰৈছে অসমত ৷ মহাত্মা গান্ধী নিশ্চিত নিয়োগ আইনৰ প্ৰায় ১৬৪ কোটি টকা ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈয়ে পৰি ৰ’ল(MGNREGA fun remained un used in Assam) ।

বি টি আৰৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক(Boro organisation leaders meet CM in Dispur) ৷ বৈঠকত বি টি আৰ চুক্তি (BTR accord 2020)ৰ 6.3 নং দফা ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়নৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হ’ল অসমৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে (A Baksa girl got Natyakala Award) ৷ মালয়েছিয়াৰ কলা মন্দিৰ ডেন্স একাডেমীৰ নাট্যধ্বনি নৃত্য মহোৎসৱত(Malaysia International Dance Festival) অংশ লৈ দেশলৈ আঁজুৰি আনিলে বঁটা ৷ শুভেচ্ছা পত্ৰ যাঁচিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

অ'মিক্ৰণ সম্পৰ্কে ৰাইজক সজাগ হ’বলৈ আহ্বান ভাৰতৰ ক'ভিড-১৯ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ অধ্যক্ষ ডাঃ ভি কে পলৰ (Dr V K Paul warned people about omicron) । ৰাইজ সজাগ নহ'লে প্ৰতিদিনে ভাৰতত প্ৰায় ১৪ লাখ লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷