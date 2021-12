মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে ০৭/২১ নম্বৰত ৰুজু হৈ থকা গোচৰটোত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাইবুৰ ৰহমানক (ADC Saibur Rahman again arrested by CM vigilance) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে চাইবুৰক । কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাইবুৰক ।

কাল কৰ’ণাৰ ত্ৰাসৰ পাচত এইবাৰ আহিছে অ’মিক্ৰণ (New variant of corona virus) ৷ আকৌ এবাৰ শংকিত হৈ পৰিছে মানৱ জাতি ৷ ক’ভিডৰ ত্ৰাসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ’বলৈ নৌপাওঁতেই অ’মিক্ৰণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে (First death in Omicron)৷

আকৌ গুলী ফুটিল কাশ্মীৰ উপত্যকাত ৷ অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীবৰ্ষণত আহত 14 গৰাকী আৰক্ষীৰ লোক (14 policemen injured in militant attack in Srinagar) ৷

সিদ্ধান্তত অটল নগা ৰাইজ ৷ নাগালেণ্ডৰ অ'টিংবস্তিৰ নিৰীহৰ হত্যাৰ ঘটনা(Oting massacre incident)ত নিহত পৰিয়ালে ন্যায় নোপোৱালৈকে চৰকাৰীভাৱে দিয়া ক্ষতিপূৰণ গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত অ'টিং ভিলেজ কাউঞ্চিলৰ ৷

সোমবাৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত বিপিএফৰ এখন বিশাল কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়(Workers Meeting of BPF) ৷ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, পূৰ্বে বিটিচি চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দি'ব পৰিছিল; কিন্তু এতিয়া এই ক্ষমতাও হেৰুৱালে বৰ্তমানৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰখনে ৷

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ক’ভিড-১৯ ৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ (Covid 19 in Gauhati University) । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস তথা ছাত্ৰী নিবাসত থকা ২০ গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দেহত কোভিড-১৯ ৷ অহা ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯ ডিচেম্বৰলৈ বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠদান বন্ধ ঘোষণা (Classes in Gauhati University cancelled for five days)৷

নৱৰূপৰ কাশী বিশ্বনাথ ধামত প্রধানমন্ত্রী মােদীৰ লােকাৰ্পণ(Kashi Vishwanath Mandir Lokarpan by Prime Minister)ৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশৰ ৫১,০০০ স্থানৰ লগতে অসমতাে ৪০০ টা মণ্ডলত সোমবাৰে বিজেপিৰ দিব্য কাশী-ভৱ কাশী শীৰ্ষক’ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

70 সংখ্যক ব্ৰহ্মাণ্ড সুন্দৰী (70th Miss Universe)ৰ মুকুট জিলিকিল ভাৰতীয় সুন্দৰীৰ শিৰত ৷ পঞ্জাৱৰ চণ্ডীগড়ৰ 21 বছৰীয়া হৰনাজ কৌৰ সন্ধুৱে 21 বছৰৰ মূৰত ভাৰতলৈ আঁজুৰি আনিলে 2021 বৰ্ষৰ ব্ৰহ্মাণ্ড সুন্দৰীৰ খিতাপ (Harnaaz Kaur Sandhu crowned 2021 Miss Universe) ৷

ফাচীবজাৰৰ কানাড়া বেংকৰ কেইবাজনো গ্ৰাহকক ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা কৰিছিল সুশান্ত বৰুৱাই ৷