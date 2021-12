তামিলনাডুত বুধবাৰে কুনুৰৰ সমীপত হেলিকপ্তাৰ (Coonoor helicopter Crash) দুৰ্ঘটনাত সেনাপ্ৰধান (CDS General Bipin Rawat) বিপিন ৰাৱাট আৰু পত্নী মধুলিকাকে ধৰি ১৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটে (CDS General Bipin Rawat passed away) ।

ৰাৱাট দম্পতীৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীলৈ অনা হ'ব ৷ শুক্ৰবাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব দিল্লীৰ কেণ্টনমেণ্টত ৷ চাওক বুধবাৰে কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা(Chopper Crash timeline) ৷

অতি শোকাৱহভাৱে জীৱন পৰিক্ৰমাৰ অৱসান ঘটিল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ(Gen Bipin Rawat passed away)৷ এগৰাকী সেনা বিষয়া যি অধিষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম গৰাকী সৰ্বাধিনায়কৰ পদত (First Chief of Defence Staff in India) ৷ কোন আছিল এই বিপিন ৰাৱাট ? জানো আহক তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ সবিশেষ ৷

তামিলনাডুত সংঘটিত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত (Indian Army chopper crash in Tamilnadu) পতিত হৈছে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট (CDS Gen Bipin Rawat) ৷ ইতিমধ্যে 13 জনৰ মৃত্যুৰ তথ্য পোৱা গৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাৰতত সংঘটিত হৈছে বহু বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ৷ এই সন্দৰ্ভত এক চমু অৱলোকন ৷

১২ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা বায়ুসেনাৰ সূৰ্যকিৰণ দলৰ কাৰ্যসূচী বাতিল ।

নগালেণ্ডৰ মন জিলাত সংঘটিত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাই কাৰ্যতঃ উৎসাহিত কৰিছে চীনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ম্যানমাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা উত্তৰ-পূবৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী গোট সমূহক (Insurgency group on North East)। যোৱা দুটা দিনৰ ঘটনাৱলীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ।

হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট আৰু তেওঁৰ পত্নীসহ আন 11 জনে (CDS Gen Bipin Rawat passed away)৷ তেওঁলোক যোৱা হেলিকপ্টাৰখন আছিল এখন Mi-17V5 হেলিকপ্টাৰ ৷ কি এই Mi-17V5 হেলিকপ্টাৰ, জানিবলৈ পঢ়ক...

বোকাখাতৰ ডিফলু চাহ বাগিছা কতৃপক্ষই অবৈধভাৱে স্থাপন কৰিছে গৰুৰ পাউণ্ড (Illegal cattle pound at Diffloo tea estate)। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ ভিত্তিত বাগিছাখনত বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিকক আক্ৰমণ একাংশ লোকৰ । চাহ বাগিছাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ সাংবাদিকৰ ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ তালিকা ঘোষণা বি চি চি আইৰ । বিৰাট কোহলীক টেষ্ট দলৰ অধিনায়ক আৰু ৰোহিত শৰ্মাক এদিনীয়া দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ ।