গৰুৰ চোৰাং বেহাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন(Police against cattle smuggling) । কিন্তু তথাপিও যেন কেৰেপেই নকৰে গো-মাফিয়াই । নিতৌ ন ন কৌশলৰে চলাই গৈছে গৰুৰ চোৰাং বেহা (Cattle smuggling in Assam)। পুনৰ লখিমপুৰত জব্দ চোৰাং গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক ।

ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ সপোনৰ ভাৰত-বাংলাদেশ আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ লেহেম গতিত চলিছে (Indo-Bangladesh Inland water ways going in slow pace)। এইক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ সহযোগিতাত কিছু ত্ৰুটি আছে (Indo-Bangladesh Inland water ways is going in slow pace)। অৱশ্য়ে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।

উচ্চস্তৰীয় কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট হ'ল মীন উন্নয়ন নিগমৰ ২১৭ টা পদত অবৈধ নিযুক্তিৰ তথ্য(Fisheries Development Corporation recruitment scam)। নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ নিগমৰ পৰিচালন সঞ্চালকক নিৰ্দেশ বিভাগীয় আয়ুক্ত সচিবৰ। অবৈধভাৱে নিযুক্তি প্ৰাপ্ত ২১৭ গৰাকী কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰাৰ লগতে এক চূড়ান্ত কৈফিয়ৎ তলবৰ নিৰ্দেশ (Employee dismissed and final apology summoned)। সম্পূৰ্ণ নীতিবৰ্হিভূত ভাৱে দিয়া হৈছিল নিযুক্তি।

আমি এইটো খুব কমেই চিন্তা কৰোঁ যে উশাহ-নিশাহে আমাক জীয়াই ৰাখে (breathing keeps us alive) । যেতিয়া আমি কাম কৰোঁ, খেলোঁ বা টোপনি যাওঁ, আমাৰ হাওঁফাওঁটোৱে কিন্তু নিৰন্তৰ কাম কৰি থাকে (lungs continuously working) । আপুনি জানিবলৈ নিবিচাৰেনে যে আমি এদিনত কিমান অক্সিজেন উশাহত লওঁ ?

ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ অন্তৰ্গত আম্বাছাৰ ৰাইপাশা গাঁৱত খোৱাপানীৰ সংকট । অভিযোগ ইনুসৰু বিগত চাৰি দিন ধৰি খোৱাপানী লাভ কৰা নাই অঞ্চলবাসীয়ে । স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে বুধবাৰে খোৱাপানীৰ দাবীত অসম-আগৰতলা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে (local people blockaded Assam-Agartala National Highway) ।

সাধাৰণ বৰষুণতে খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে জোনাই এটা গড়কাপ্তানি পথত (Erosion begins in normal rain in Jonai)। পথটোৰ মেৰামতিৰ নামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ । যিকোনো মুহূৰ্তত সদৰৰ সৈতে কেইবাখনো গাঁৱৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত(জি এম চি) ঘৰে ঘৰে জাৱৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এন জি অ'ক নিবিদা দিয়াৰ নামত সংঘটিত হৈছে অনিয়ম (Irregularities of NGO bid in Guwahati Municipal Corporation )। এনে অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ (জি এম চি) এন জি অ' নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়া তথা অভিযন্তা সীমান্ত জ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে জি এম চিয়ে(GMC orders inquiry against engineer) ।

১৯৭৭ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰা লোকসকলক চৰকাৰে দুখন গাঁৱত সংস্থাপিত কৰিছিল । কিন্তু বোকাখাতৰ উক্ত গাঁও দুখন ক্ৰমে ১ নং আৰু ২ নং আদৰ্শ বালিজানৰ লোকসকলক আজিলৈ ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰা নহ'ল (People have not received land lease in Bokakhat)। যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল গাঁও দুখনৰ ৰাইজ ।

দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমে ত্ৰিপুৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে অৰ্থনৈতিক পিয়লৰ কাম (Tripura completes 7th economic Census)। সপ্তম অৰ্থনৈতিক পিয়লৰ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, ত্ৰিপুৰাত ৪,৮৯,৯৯৫ টা ক্ষুদ্ৰ, মজলীয়া আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক উদ্যোগ আছে য'ত প্ৰায় ৭,৮৪,৬৭১ গৰাকী লোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ৷ অৰ্থনৈতিক পিয়ল সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰাৰ সচিবালয়ত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠক ।

আগৰতলা পৌৰ নিগম অঞ্চলত বেজীৰে ল'ব পৰা ড্ৰাগছৰৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত এইচআইভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা নিৰ্বিচাৰে বৃদ্ধি পাইছে (HIV positive cases rises for injectable drugs in Agartala) । তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ত্ৰিপুৰা এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে আজি সকলো পক্ষকে সতৰ্ক কৰি দিছে (Tripura AIDS Control Society sounds alert) ।