বাঢ়নী পানীত উটি গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে কৰ্তব্যৰত দুই আৰক্ষীয়ে (Police persons died at kampur) ৷ নিশা এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে গৈছিল কামপুৰ আৰক্ষীৰ এটা তিনিজনীয়া দল ৷ সেই সময়তে সংঘটিত হয় এই শোকাৱহ ঘটনা ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কনফাৰেঞ্চযোগে দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰত বানাগ্ৰস্ত লোকে চৰকাৰী সাহাৰ্য নোপোৱাৰ অভিযোগ পোৱা সন্দৰ্ভত দৰং জিলা উপায়ুক্তক প্ৰশ্ন কৰে (CM not happy at all with the performance of DC Darang)। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে দৰং জিলাৰ বানাগ্ৰস্ত লোকক চৰকাৰী সাহাৰ্য পোৱাতো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ নিদেৰ্শ দিয়ে । তেওঁ লগতে ছিপাঝাৰত বানাগ্ৰস্ত লোকে চৰকাৰী সাহাৰ্য নোপোৱাৰ যাতে কোনো অভিযোগ নাপায় তাৰ বাবে দৰং জিলা জিলা উপায়ুক্তক কনফাৰেঞ্চযোগে সকীয়াই দিয়ে ৷

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰূপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰশ্মিন এম ছায়াক ৷ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ৰশ্মিন এম ছায়াক পদোন্নতিসহ নিযুক্তি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদত ৷

মাজুলীত হাতে-হাতে কোৰ লৈ পথ মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিল গাওঁবাসী ৷ উজনি মাজুলীৰ চিৰাম পঞ্চায়তৰ বেচামৰাত কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ মাধ্যম মূলপথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত ৰূপত থকাত (Poor road condition in Majuli) এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে গাঁওবাসীয়ে ৷

‘ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স' আৰু 'থাপ্পড়' ছবিখনৰ অভিনেতা অংকুৰ ৰাথী অলপতে লণ্ডনত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় ৷ চাওক ফটো-

"মধ্য প্ৰদেশ শান্তিৰ দ্বীপ (Madhya Pradesh is an island of peace) আৰু কাকো ইয়াৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় । সেয়া নক্সালবাদীয়ে হওক বা কোনো অপৰাধী । আমাৰ চৰকাৰ ভাল মানুহৰ বাবে ফুলতকৈ কোমল আৰু দুষ্টসকলৰ বাবে বজ্ৰতকৈও অধিক কঠোৰ।" এইদৰে ক’লে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ।

হামপানাকাট্টা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজৰ (Hampanakatta University College) পাঁচগৰাকীকৈ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিচাৰিলে বদলিৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ। অভিযোগ, তেওঁলোকক হিজাব পিন্ধি শ্ৰেণীত পাঠ গ্ৰহণ কৰিব দিয়া হোৱা নাই (denied permission to attend classes wearing hijab)।

আজি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস । কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাক সুঁৱৰি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে তেখেতৰ মৃত্যুৰ দিনটি(Bishnu Rabha Divas) ৷ তেজপুৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰতো আনুষ্ঠানিকভাৱে পালন কৰা হয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস । বিষ্ণু ৰাভাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ তথা তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে পিতৃৰ সমাধিত ৷

সোমবাৰে পুৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ ১০৮ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দিচাংমুখ গাঁও পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে (Akhil Gogoi in Sivasagar ) ৷ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ১০খন গাঁৱত খাদ্য যোগান ধৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে (Flood relief in Sivasagar) ।

ছ’চিয়েল মিডিয়া চেনচেছন তেজস্বী প্ৰকাশৰ শেহতীয়া ফটোৱে লগাইছে খলকনি ৷ আকৰ্ষণীয় ড্ৰেছট কৰিলে ফটোশ্বুট ৷ চাওক ফটো-