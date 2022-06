8 জুনৰ আবেলি মন্ত্ৰীসভাৰ ক্ষুদ্ৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো স্পষ্ট হৈ পৰিব ৷ 6 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ৷ দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ৷

দৰং জিলাত ৰূপায়িত হৈ থকা পিএম জে এচ ৱাই, আৰ কে ভি ৱাই আদি আঁচনিৰ আজি পৰ্যালোচনা কৰে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৷ তেওঁ পশুপালন বিভাগক আঁচনিসমূহ ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু যথাযথভাৱে ৰূপায়ণ কৰি কৃষকসকলক ইয়াৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইন্ধনৰ অভাৱত জেনেৰেটৰ নচলাৰ বাবে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে (Inquiry of Lakhimpur medical college incident)৷ এখন তিনিজনীয়া সমিতিক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব ৷ সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে চিকিৎসজনকো নিলম্বন কৰাৰ দাবী জনাই সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৷

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সামুহিক বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ শিক্ষা আৰু যোগাযোগ পৰিচালনা বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফীৰ কৌশল বিকাশ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি ৷ এই প্ৰশিক্ষণত 30 গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিয়াৰ দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষিত সমাজ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত শনিবাৰে মহানগৰীৰ চচলৰ ধৰ্ণা স্থলীত এক গণ সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয় (TET qualified candidates demand early appointment ) ।

নগাঁও জিলাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান নগাঁও খ্ৰীষ্ট জ্যোতি বিদ্যালয় । নগাঁও খ্ৰীষ্ট জ্যোতি বিদ্যালয়ত শমিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এখনি বিজ্ঞান পদৰ্শনী(Science exhibition at Nagaon Christ Jyoti School) ।

ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ আজৱ কাণ্ড । আৰ এছ এছৰ মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ পশ্চিম ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিলে কনিষ্টবলক (Tripura police constable instructed to train RSS women)। বিজেপিৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে । মুখ্য সচিবলৈ চিপিআই (এম) দলে পত্ৰযোগে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ত্ৰিপুৰা আহি থকা উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ চিপিআই(এম) দলৰ বিশেষ পত্ৰ । নিৰ্বাচনী হ'বলগীয়া সমষ্টি কেইটাৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰক অতি স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিবলৈ চিপিআইএমৰ আহ্বান (CPIM leader asked to treat all polling booths as hypersensitive)। সমষ্টি কেইটাত বিজেপিয়ে হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে ।

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আয়ুষ্মান খুৰানাৰ সৈতে অনেক ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা নৰ্থ-ইষ্টৰ মডেল এণ্ড্ৰিয়া কেভিচ্ছুছাৰ কেইখনমান আকৰ্ষণীয় ফটো-

কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ জোনমণি ৰাভাক (SI Junmoni Rabha)৷ ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰৰণ জোনমণি ৰাভাক । মাজুলী আৰক্ষীয়ে গেপ্তাৰ কৰিছিল SI জোনমণি ৰাভাক ।