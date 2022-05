"অসম আৰক্ষীত কিছু অসম বিৰোধী শক্তি জড়িত আছে । এই শক্তিবোৰে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আছে ।" এই সন্দেহ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল(Union Public Service Commission examination result declares) ৷ এই পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হয় 685 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ৷ শীৰ্ষৰ তিনিটাকৈ স্থানত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে মহিলা(Women secure top three ranks in UPSC Exam 2021) প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ ফলাফলসমূহ ইউপিএছচিৰ ৱেবছাইটতো উপলব্ধ(Results are also available on the UPSC's website) হৈছে - www.upsc.gov.in ।

বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সংখ্যালঘু সকলক আছুতীয়া প্ৰমাণ-পত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । কাৰণ সংবিধানে সংখ্যালঘু সকলক স্বীকৃতি দিছে । সংখ্যালঘু সকলক সংবিধানে কিছুমান সা-সুবিধা দিছে । আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে সংখ্যালঘুসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে । এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

দেওবাৰে সন্ধিয়া পঞ্জাৱৰ মানসা জিলাত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হৈছিল জনপ্ৰিয় পাঞ্জাৱী গায়ক সিদ্ধু মুছেৱালা(Punjabi singer Sidhu Moosewala murder case) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথা সদৰি কৰে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে ৷ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই আলোড়ন তুলিছে ৰাজ্যখনত ৷ জনপ্ৰিয় গায়ক তথা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ(Withdrawal of security of Sidhu Moose Wala) ৰ বিষয়টোত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে ৷

সমগ্ৰ দেশৰ ৫৫৭ খন জিলা সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ভিড কালত অনাথ হোৱা শিশুসকলক বাবে মুকলি কৰিলে পি এম কেয়াৰছ ফ'ৰ চিল্ড্ৰেন আঁচনি(PM Cares for Children Scheme) ৷ বৰপেটা জিলাৰ তিনি শিশুলৈ এই আঁচনিৰ অনুমোদন ৷

বৰ্তমান পাপাৰাজীৰ প্ৰায়ে চকু থাকে কৰণ কুন্দ্ৰা আৰু তেজস্বী প্ৰকাশৰ ওপৰত ৷ সামাজিক মাধ্যমতো সৰৱ চৰ্চা চলি থাকে দুয়োকে লৈ ৷ দুয়োৰে ফটোশ্বুটৰ কিছু ফটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো-

১০ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱৰ সৈতে সোমবাৰে পুৱাৰভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক দলৰ মুৰব্বী জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ(Jayant Chaudhary files nomination) । উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা চৌহদত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ । সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু আৰএলডি মিত্ৰজোঁটৰ যুটীয়া প্ৰাৰ্থী(joint candidate of the Samajwadi Party RLD combine) হিচাপে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে চৌধুৰীয়ে ।

বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ লগত জড়িত আৰু এগৰাকী মহিলা অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ ৷ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পন জ্যোৎস্নাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ (Batadrava incident accused surrendered)৷

ডিমা হাছাওত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱত লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন ঘটে ৷ ইয়াৰ ফলত যোৱা 14 মে’ৰ পৰা লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে’লপথ বন্ধ হৈ আছে ৷ বৰ্তমানে এই ৰে’লপথটো সূচল কৰি তোলাৰ বাবে ৰে’ল বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰি আছে ৷ এই ভূমিস্খলনৰ ফলত দৃষ্টিনন্দন নিউ হাফলং ষ্টেচন এতিয়া ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে ৷ ভূমিস্খলন আৰু বানৰ তাণ্ডৱত ৰে’ল বিভাগৰ 350 কোটি টকাৰ ক্ষতি(Rail department losses rupees 350 crore in landslides and floods in dima hasao) ৷

জনজাতীয় সাজপাৰ পৰিধানেৰে বৰহোলাত অনুষ্ঠিত হ’ল ফেশ্বন শ্ব’ (Fashion show in Borhola) ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰহোলাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফেশ্বন শ্ব’ক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিল বৰহোলাবাসী ৷