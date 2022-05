যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত শনিবাৰে সংঘটিত হয় লংকাকাণ্ড । হাঁহ আৰু দহ হেজাৰ টকা নিদিয়াৰ বাবেই বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰত যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকৰ ৷ উত্তেজিত লোকে আৰক্ষীৰ লোককো আক্ৰমণ কৰে । একাংশ লোকৰ প্ৰহাৰত দুজন আৰক্ষীৰ লোক আহত হয় (Youth dead in police custody at Batadrava)।

অপৰিৱৰ্তিত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি (Flood in Assam) । প্ৰতিদিনেই প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চল । নিৰাপদ আশ্ৰয় আৰু তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিছে এতিয়া বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে । ওখ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে (Thousands of flood victims sheltered on railway line) । আনকি বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে বহু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পথো । ৰে’লপথত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্তই ৷ নগাঁও, হোজাই জিলাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন (Landslides triggered by heavy rainfall in Arunachal Pradesh ) । ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন ৷ বন্ধ হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহো ৷ ফলত পথৰ দাঁতিতে সময় কটাইছে যাত্ৰীসকলে ৷

আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sharma tops list of most popular CM)। আইএএনএছ-চি ভোটাৰৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে এই তথ্য ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে জনপ্ৰিয়ৰ তালিকাত আছে কেৰালা আৰু তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও । সমীক্ষাটোত ৪৩ শতাংশতকৈও অধিক লোকে কৈছে যে তেওঁলোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰদৰ্শনত যথেষ্ট সন্তুষ্ট ।

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছি অঞ্চলৰ এক নং কাৰ্বি পথৰ বাসিন্দা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । এটা সময়ত পৰিয়ালৰ লোক থকা এই ঘৰটো এতিয়া সোণোৱালৰ গুৱাহাটীৰ ঠিকনা । নতুনকৈ মেৰামতি কৰি আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে দুমহলীয়া ঘৰটো (Sarbananda Sonowal address changed in Guwahati) । ৰাজ্য চৰকাৰক গতাই দিলে অ'তদিনে ব্যৱহাৰ কৰি অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাৰ বাসভৱন ।

তিনিটা বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত অসমৰ পাটশিল্পই আকৌ এবাৰ চমক দিলে কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত । নিজৰ সৃষ্টিকৰ্মৰে ইতিমধ্যে বিশ্বৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সকলৰ মাজত নিজৰ বাবে এক স্থান উলিয়াই লবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন (Fashion designer Sanjukta Dutta) কৰা পাটৰ কাপোৰৰ এযোৰ ৰঙা পোচাক পিন্ধি কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ জনপ্ৰিয় আবেদনময়ী মডেল ইনগ্ৰিডা ইলগিনে (Super model Ingrida Ilgine) । কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এইসাজ ৰঙা পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি ইনগ্ৰি়ডা ইলগিনে পুনৰ বিশ্বৰ চলচ্চিত্ৰৰসিকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হ'ল ।

শ্ৰীনগৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ অক্টেভ ফেষ্টিভেল অৱ্ নৰ্থ ইষ্ট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী সতপাল মহাৰাজে এই মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ খন ৰাজ্যৰ শিল্পীসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ভিতৰত আছে অসম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম, মণিপুৰ আৰু ছিকিম । চাওক ফটো-

লণ্ডনত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ল কনিকা-গৌতম, চাওক ফটো

বলীউডৰ বেবী ডল খ্যাত গায়িকা কনিকা কাপুৰ ২০ মে'ত তেওঁৰ এন.আৰ.আই প্ৰেমিক গৌতম হাথীৰামাণিৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ।

পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচাৰণত মৰিয়নিত মুখৰিত হ’ল এক বিশেষ যজ্ঞস্থলী ৷ সাংসদ, বিধায়কৰ সুমতি কামনাৰে মৰিয়নিত ৰাইজে এক বিশেষ যজ্ঞৰ আয়োজন কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Unique Protest at Mariani) ৷

বছৰৰ প্ৰথমটোত বানে লৈছে এক ভয়াবহ ৰূপ (Flood in Assam) ৷ প্ৰতিদিনাই ৰাজ্যৰ ন ন অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ২৯ খন জিলাৰ আঠ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে মৃত্যু মুখত পৰিছে 14 জন লোক ৷