এগৰাকী ৪ বছৰীয়া কণমানিক এৰি স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখি পতী-পত্নীয়ে আলফা(স্বা)ত যোগদান কৰাৰ খবৰে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ( Married couple joined ULFA I) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত বলৱৎ 144 ধাৰা ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ (Section 144 imposed in Guwahati) ৷ 144 জাৰী হৈ থকাৰ সময়চোৱাত গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ পূৱ আৰক্ষী জিলাত 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাবেশ, আন্দোলন, প্ৰদৰ্শন, শোভাযাত্ৰা আৰু শ্ল'গান আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

দেওবাৰে নিশাই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Union home minister Amit Shah visits Assam) ৷ মঙলবাৰে ভাগ ল’ব চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপুৰ্তিৰ অনুষ্ঠানত । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী গৰাকীৰ মঙলবাৰৰ অনুষ্ঠানত কমেও ডেৰ লাখ লোক সমবেত হ’ব । ক'ভিডৰ প্ৰকোপ কমিলেই "কা" বলবৎ কৰাৰ কথা কোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এইবাৰৰ অসম ভ্ৰমণে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য ৷

নগাঁৱত নিশা আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ (Tense situation at Rangalu in Nagaon)৷ এজন অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ ওপৰত গৃহস্থই আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ আনহাতে আৰক্ষীয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে গুলীচালনাৰ এই অভিযোগ (Police team was attacked while going to arrest the accused) ৷

ইন্দো-বাংলা সীমান্তত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কমেও ১৪ জন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰিছে (Suspected Bangladeshi detained in Tripura) ৷ প্ৰাথমিক জেৰাৰ সময়ত আটকাধীন লোক কেইজনক ৰহিংগীয়া বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল ৷

ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাত অঘটন ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া ধলাই জিলাৰ এখন কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন(Prisoner escaped from jail in Tripura) কৰিছে এজন কাৰাবন্দীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ কাঞ্চনপুৰ উপ কাৰাগাৰৰ পৰা তিনিজনকৈ উগ্ৰপন্থীয়ে পলায়ন কৰিছিল ৷

বিগত কিছুদিন আগত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মাইক্ৰ’ ফাইনেঞ্চৰ কিস্তিৰ ধন বিচাৰি ঘৰলৈ যোৱা এজেণ্টক এপইচাও নিদিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে কলগাছিয়াত সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ কলগাছিয়া বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিস্তি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ (Bandhan bank employees going to collect installments) যাওঁতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense Situation at Kalgachia) ৷

সোমবাৰে মুকলি হ’ল পৃথ্বীৰাজৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ এই বোলছবিখন নিৰ্ভীক আৰু শক্তিশালী সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ অক্ষয় কুমাৰে মহান যোদ্ধা গৰাকীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে য'ত মানুষী ছিল্লাৰক তেওঁৰ প্ৰিয়তমাৰ ৰূপত দেখা পোৱা যাব (Akshay Kumar new movie) ৷

বংগোপ সাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ আছানী(Asani intensifies into severe cyclonic storm)য়ে সোমবাৰে প্ৰৱেশ কৰিব ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ৷ যাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে সোমবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধুলিয়া(Gauhati HC CJ Dhulia take oath as SC judge) ই ৷ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনাই ন্যায়ালয়ৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ধুলিয়া আৰু গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ পাৰ্ডিৱালাক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় ।