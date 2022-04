ৰাজ্যত ইজনৰ পিছত সিজন যুৱকে এতিয়া যোগদান কৰা দেখা গৈছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা(স্বাধীন)ত (Numbers of Assamese youth joined ULFA) ৷ শেহতীয়াকৈ পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ এজন যুৱকে সংগঠনটোত যোগদান কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷

দিনকদিনে খোৱাপানীৰ সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ লগতে ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত (Drinking water crisis in Guwahati) ৷ নাৰেংগীৰ কমলাবাগান অঞ্চলতো খোৱাপানীৰ সমস্যাই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৷ প্ৰায় 150 টা পৰিয়ালৰ ভৰসাৰ থলী এটা 25 বছৰীয়া কুঁৱাৰ পানী এতিয়া শুকাই যোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে দুই-তিনি কিল’মিটাৰ আঁতৰৰ পৰা পানী ক্ৰয় কৰিবলগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে দিন ডকাইতিৰ ঘটনা (Robbery in Guwahati)। পল্টনবজাৰ এইচ এচ ৰোডস্থিত কিৰণশ্ৰী ৰেচিডেন্সিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ ডকাইতে লুটি নিলে নগদ ১০ লাখ টকা আৰু সোণৰ আ-অলংকাৰ ।

দেওবাৰে মাতৃত্বৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে টেলিভিছন জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় তাৰকা ভাৰতী সিঙে ৷ ভাৰতীৰ কোলালৈ আহিল এটি পুত্ৰসন্তান (Bharti Singh baby news) ৷ স্বামী হৰ্ষ লিম্বাচিয়াৰো গা সাতখন-আঠখন ৷

আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা অপৰাধীলৈ গুলী চালনা বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ (Police encounter at Biswanath) ৷ এনকাউন্টাৰত আহত কাঠনীবাৰীঘাটৰ নাবালিকা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত মহিম শৰ্মা ৷

প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৰিল আৰক্ষীৰ জালত । জালিয়াতি, প্ৰৱঞ্চনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কংগ্ৰেছ নেতা আবু বক্কৰ ছিদ্দিক ওৰফে ছেলিম (Congress leader arrested in Nagaon)।

ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা দিশটোৰ বাবে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৷ গোপনে ৰাজ্যত খোপনি পুতিছে মাওবাদীয়ে ৷ দেওবাৰৰ দিনটোত তিনিগৰাকীকৈ মাওবাদী সদস্য আটক হৈছে ৰাজ্যত (Maoist leader nabbed in Assam) ৷ মাওবাদীৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য কাঞ্চন দাৰ পৰা বৰ্তমান সৰস্বতীলৈকে ৰাজ্যত মাওবাদী নেতা-সদস্য আটক হোৱা ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে সচেতন মহলকো ৷

এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰ সাক্ষী হ’বলৈ গৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমবাসী ৷ 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই ৰাইজক সমৰ্পিত কৰিব নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগৰ 7 খন চিকিৎসালয় (Modi to inaugurate seven cancer hospitals in Assam) । ইয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 8 খন কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।

নিজৰ জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় বিবাহৰ সময়চোৱা স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ আজি কালি দৰা-কইনাই ভাগ লোৱা দেখা যায় প্ৰি-ৱেডিং অথবা পোষ্ট-ওৱেডিং ফটোশ্বুটত (post wedding shoot) ৷ এনে এক ফটোশ্বুটতে এইবাৰ সংঘটিত হ’ল অঘটন, ফটোশ্বুটৰ বাবেই প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী দৰাই ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চোৰ চক্ৰ । এইবাৰ অসম পালেহি দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰা বাহন । মাঞ্জা আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ তিনি গভাইত চোৰ (Car lifters arrested by Manja Police) ।