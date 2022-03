যোগী আদিত্যনাথ ওৰফে অজয় সিং বিষ্টে তেওঁৰ ছাত্ৰ জীৱনতে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনত যোগ দিছিল । ৯০ ৰ দশকত ৰাম মন্দিৰ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁ গোৰখনাথ মন্দিৰৰ মহন্ত অবৈদ্যনাথক লগ পাইছিল । অবৈদ্যনাথৰ নিৰ্দেশত, বিষ্টে মাক-দেউতাকক অৱগত নকৰাকৈ গোৰখপুৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু সন্ন্যাসী হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । এগৰাকী সন্নাসীৰ পৰা সফল ৰাজনীতিবিদলৈ যোগীৰ যাত্ৰা (Journey of Yogi Adityanath ) সম্পৰ্কে বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

বৃহস্পতিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ টেট শিক্ষকে কাহিলীপাৰা উত্তাল কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে শ শ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাই উত্তাল কৰে খানাপাৰৰ খেলপথাৰ । মজুৰী বৃদ্ধি আৰু চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ শ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনি আৰু সহায়িকা সমবেত হয় খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত (Midday Meal workers stage protest at Khanapara)।

২০২৪ চনত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছেই চৰকাৰ গঠন কৰিব (Congress government will come to the Centre) ৷ এই দাবী অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৷

দ্বিতীয়খন আসনত সংখ্যাৰ দিশেৰে কংগ্ৰেছ প্ৰার্থী ৰিপুণ বৰা বিৰোধীৰ সম্মিলিত ভোটেৰে জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছে যদিও কংগ্ৰেছীয়েই কংগ্ৰেছৰ শত্ৰুত পৰিণত হোৱাৰ লগতে বিৰোধীৰ মাজতো প্ৰয়োজনীয় ঐক্যৰ অভাৱ তথা সন্দেহ-অবিশ্বাসে নিৰ্বাচনী ছবিখন ধূসৰ কৰি তুলিছে (Rajya Sabha election 2022)। এখন আসনত শাসকীয় দলৰ জয় নিশ্চিত যদিও দুয়োখন আসনতে জয়ী হোৱাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে (RS election doubts have not been cleared even if opposition has power) ।

গোলাঘাটত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire broke out in Golaghat) । নিমিষতে জুইত জাহ যায় প্ৰায় 20 টাকৈ বাসগৃহ ৷ ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাৰ ৭ দিনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তৰ ৷ চক্ৰ বিষয়াকো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ উপায়ুক্তৰ ৷

এইবাৰ পুষ্পাৰ ৰূপত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (Rupjyoti Kurmi playing Pushpa) ৷ ৭০ বছৰ জীয়াই থাকিব আৰু জীয়াই থকা সময়লৈকে বিধায়ক হৈয়েই থাকিব বুলিও দাবী কুৰ্মীৰ (Kurmi claims he will remain MLA till survives) ৷

পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম ঘটনাৰ নতুন মোৰ । এতিয়াৰ পৰা এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব চিবিআইয়ে । শুকুৰবাৰে কলকাতা আদালতে ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চিবিআইক হস্তান্তৰ কৰে (Calcutta HC orders CBI Probe in Birbhum case)। ৭ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ ।

ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত জৈৱিক চাহৰ ওপৰত কলিয়াবৰত এখন বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ যায় (Workshop on organic tea at Kaliabor) । জৈৱিক চাহ বিষয়ত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাখনিত কলিয়াবৰৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

ত্ৰিপুৰাত আৰু তিনিখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন হ'ব (3 border haats will be set up in Tripura)। বিধানসভাত উদ্যোগ মন্ত্ৰী মনোজ কান্তি দেৱে নতুন সীমান্ত বজাৰৰ ঘোষণা কৰে । ইতিমধ্যে ইয়াৰে এখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ পাটৰকুছিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Guwahati city)৷ জুইত ভস্মীভূত প্ৰায় 25টা বাসগৃহ ৷ বৰ্তমানলৈ নিৰ্বাপিত হোৱা নাই জুই ৷