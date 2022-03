মাজুলীৰ দলং নিৰ্মাণৰ ঘোষণা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক আছিল ৷ দলংখন নিৰ্মাণৰ ঘোষণাৰ নকৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী নোহোৱাৰ ভয়তে নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰা হৈছিল দলংখন নিৰ্মাণৰ কথা (Majuli Bridge over Brahmaputra river)৷ এই স্বাকাৰোক্তী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ৷

এইবাৰ লাকুৱাৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ৷ বিজয় ৰাজকোঁৱৰ নামৰ সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Teacher accused of molestation at Lakua)৷ পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকী ৷

ডিব্ৰুগড়ত পুৱতি নিশা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় (Fire breaks out in Dibrugarh)৷ এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৩০ খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা । ১৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া (GMC election 2022 date declared) । ১৯ এপ্ৰিলত পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪:৩০ বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷

ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বাৰাণসী পালেগৈ প্ৰেমিক যুগল ৰণবীৰ-আলিয়া (Ranbir-Alia Brahmastra shooting) ৷ ভাইৰেল হ’ল শ্বুটিঙৰ এটা ভিডিঅ’ ৷ চাওক কি আছে ভিডিঅ’টোত...

তেজপুৰত উপস্থিত হ’ল বলীউডৰ দুই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পুনম ঢিলন আৰু জিনাত আমন (Bollywood actress visit Assam) ৷ অসমৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰশংসাত দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰী ৷ পুনৰ অসমলৈ অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত ৷

বুধবাৰে পুৱতি নিশা কামৰূপ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আফিং সৰবৰাহকাৰী তথা ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ প্ৰদীপ চৌধুৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে বৃহৎ পৰিমাণৰ আফিং সহ নগদ টকাৰ উপৰিও কেইবাটাও মোবাইল ফোন জব্দ কৰে (Three suppliers of opium arrested in Rangia) ৷

অসমৰ আগশাৰীৰ পিয়ানো' শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান "পিয়ানো কিডচ"ৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি ৷ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বিশেষ আয়োজন ৷ ১২৫ খন পিয়ানোৰ মধুৰ গুঞ্জনেৰে মুখৰিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগন(Piano concert to be held at Sankaradeva Kalakshetra) ৷ সংগীত শিল্পী কুশলকৃষ্ণ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰশিক্ষণত ২৫ গৰাকীকৈ শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব পিয়ানো ৷

মঙলবাৰে মহানগৰীৰ খানাপাৰা, বেতকুছি, পামহী, নাৰেংগী, বৰাগাঁও আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত অকৰ্তৃত্বশীল বাহনৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বৃহৎ অভিযানকাৰী দল (Transport department operation in Guwahati) ৷

শ্বহীদ ভগত সিং, ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱৰ স্মৃতিত পাঞ্জাৱ চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ । ৰাজ্যত ভগৱন্ত মানৰ চৰকাৰে মুকলি কৰিব দুৰ্নীতি বিৰোধী হেল্পলাইন নম্বৰ (Punjab govt to release anti corruption helpline number)। শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষ্যে পাঞ্জাৱত ৰাজহুৱা বন্ধৰ ঘোষণা ।