স্বামী হত্যাৰ গোচৰত মহিলাক শাস্তি ঘোষণা নগাঁও আদালতৰ (Lifetime imprisonment to woman)। স্বামী হত্যাকাৰী পত্নীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিলে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালতে । অভিযুক্ত পুত্ৰক মুক্তি । নিজ স্বামীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি বস্তাত ভৰাই লুকুৱাই ৰাখিছিল বিছনাৰ তলত (Husband murder in Nagaon)।

শেহতীয়াকৈ মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ (by election in Majuli) বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক লৈ বিৰোধীয়ে অৱতাৰণা কৰিছিল ইটোৰ পিছত সিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ ৷ মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ইয়াৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

অৰুণাচলৰ বনাঞ্চলত সেনা-আৰক্ষীৰ ব্যাপক উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান (Army operation against extremist in Arunachal)৷ উজনি অসমৰ আৰক্ষী উপ-মহাপৰিদৰ্শক জিৎমল দলেৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অভিযান ৷ আলফাৰ এটা সাতজনীয়া দলৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান (Operation against ULFA)৷

এতিয়াৰে পৰা স্থাৱৰ কোনো সা-সম্পত্তি বিক্ৰী বা ক্ৰয়ৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা কোনো আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ’ব (No NOC of DC will be required) । কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে "দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন (আছাম এমেণ্ডমেন্ট) এক্ট - ২০২১" ত সংশোধনী ঘটাইছে আৰু সেই সংশোধনীত অলপতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদনো জনাইছে ।

অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক চিআৰডিএ আইন (CRDA Act) অনুসৰি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ছয়মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সকলো উন্নয়নমূলক কাম । সকলো উন্নয়নমূলক কামৰ তথ্য সময়ে সময়ে দিব লাগিব আদালতক ৷

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ অব্যাহত আছে (Russia Ukraine War) । সমগ্ৰ বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে ভাৰত পালেহি অসমৰ আৰু ২২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷ ইফালে অসম চৰকাৰে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যুদ্ধজৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত অসমৰ 160 গৰাকী লোক আৱদ্ধ হৈ আছে (Assamese people stranded in ukraine) ।

'বৃহত্তৰ তিপ্ৰালেণ্ড'ৰ দাবী (demand of Greater Tipraland) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ জন সমদল উলিয়াব মহাৰাজা প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মাই (Royal scion of Tripura Pradyot Kishore Manikya Debbarma) ৷ পূ্ৰ্বে চৰকাৰে কোনো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আগৰতলাত কোনো সমদল বা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কোনোধৰণে অনুমতি নিদিয়া সন্দৰ্ভতো সৰৱ হ’ল প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মা।

ষ্টাৰ কিড্ছক বলীউডত আত্মপ্ৰকাশৰ সুযোগ দিয়া কৰণ জোহৰে বৃহস্পতিবাৰে মুকলি কৰিলে তেওঁৰ নতুন ছবিৰ পোষ্টাৰ ৷ এইখন ছবিৰে জোহৰে তিনিখনকৈ নতুন মুখ দৰ্শকৰ মাজলৈ আনিব ৷ ছবিখনেৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব অভিনেতা সঞ্জয় কাপুৰৰ জীয়ৰী শ্বানায়াই (Shanaya Kapoor bollywood entry) ৷

সুধাংশু সৰিয়াৰ পৰিচালিত ছানা-ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকা মদনে (Radhika Madan new movie) ৷ মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ সৈতে যুঁজি থকা এগৰাকী জেদী আৰু উচ্চাকাংক্ষী ছোৱালী ছানাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকাই ৷

অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান বৰ্তমানেও অব্যাহত । ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক ঘূৰি আহিছে স্বদেশলৈ । তিনিদিনৰ ভিতৰত ৪০০০ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা অসামৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ।